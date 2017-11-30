Жительницу Волжского не выпустят из города за «минирование» плотины ГЭС

Вступил в законную силу приговор в отношении волжанки, «заминировавшей» плотину ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, в мае 2017 года волжанка, находясь в своей квартире, позвонила со своего мобильного телефона на телефон экстренной службы «112» и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте на плотине Волжской ГЭС. Как оказалось, в тот день женщина вместе с гражданским супругом употребляла спиртные напитки и решила развлечься, позвонив в службу спасения. Она сообщила, что якобы подслушала разговор о том, что на плотине ГЭС будет террористический акт. Когда оператор попросил ее представиться, она испугалась и сбросила вызов. В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в инкриминируемом ей преступлении признала полностью, уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке. Приговором суда подсудимая признана виновной по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий) и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с возложением следующих запретов и ограничений: не выезжать за пределы города Волжского, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять постоянного места жительства без согласия инспекции.



