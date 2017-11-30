Краснооктябрьский районный суд приговорил 25-летнего местного жителя к 12,5 годам лишения свободы в колонии строго режима за жестокое убийство рэпера. Как сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по Волгоградской области, мужчина совершил убийство под воздействием наркотиков. По данным следствия, в феврале этого года он пришел в гости к своему 31-летнему приятелю, где на протяжении нескольких дней они употребляли психотропные вещества и наркотические средства. Будучи в состоянии опьянения, злоумышленник схватил нож и нанес им не менее 35 ударов по телу хозяина квартиры. Мужчина скончался на месте происшествия. Свою вину в содеянном виновный категорически отрицал, убеждая следователей в том, что смертельные...

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