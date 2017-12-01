Мы хотим, чтобы вас услышали!

Жители Краснослободска, который считают столицей турбаз Волгоградской области, возмущены видом центра города. Как рассказали они ИА «Высота 102», весной и осенью и зимой тут непролазная грязь. летом - смерчи из пыли. «Чиновники этого места не видят. Нет пешеходных дорожек. Никто не убирает ничего – ни дворники, ни владельцы автомобилей. Местные жители ходят в галошах и резиновых сапогах», - грустно констатируют жители. А ведь через эту дорогу будут ездить туристы на Волгу и турбазы, напоминают краснослободцы. «Ведь ничего сложного убирать там нет. Да и люди тоже должны понимать, что нельзя сорить», - призывают наши читатели. ...