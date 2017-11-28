Подростки-академики обыграли профессионалов из «Ротора-Волгограда-2»

Товарищеский матч между командами «Ротор-Волгоград-2» и академией «Ротор» на стадионе «Зенит» закончился поражением профессиональных игроков. Как сообщает ИА «Высота 102», уже на первых минутах матча комбинация юниоров из академии завершилась точным ударом 17-летнего Дениса Махина. Во втором тайме «Ротор-2» использовал солидное превосходство игроков в росте и после подачи углового счет стал равным. Однако буквально тут же острый выпад «академиков» - и Никита Арсеньев вновь вывел молодежь вперед. До финального свистка счет так и не изменился, хотя у ребят из академии было больше шансов забить третий мяч, чем у их соперников отыграться.

В составе «Ротора-Волгоград-2» вышли практически все основные игроки, включая ветеранов Оленикова и Бесланеева. Академия «Ротор» была представлена командой из игроков 2000 года рождения, которую усилили несколько ребят на год старше, а также экс-игрок «Ротора» 24-х летний Алексей Смирнов. Средний возраст основного состава «Ротора-2» составил 25 лет, Академии «Ротор» - лишь 18.

«Ребята из академии «Ротор» вышли на матч предельно мотивированными, - отметил присутствовавший на игре знаменитый бомбардир «Ротора» 90-х Олег Веретенников, помогающий академии на общественных началах. – Я не видел в игре команду 2000 года рождения примерно полгода, и за это время они очень сильно прибавили».

Добавим, теперь уже бывший тренер «Ротора-Волгограда-2» Эвальд Фролов ранее заявлял, что в академии «Ротор» нет достойных игроков в качестве подрастающей смены профессионалов.