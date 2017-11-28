Председатель комитета образования Волгоградской области вогнала в краску депутатов





Едва ли не половину депутатского корпуса лично поименно поблагодарила Лариса Савина в ходе своего выступления на парламентском часе в облдуме. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», доклад чиновницы касался состояния образования и развития этой отрасли в регионе. В получасовом отчете председатель комитета образования и науки коснулась практически всех направлений в этой области. По всем «фронтам», разумеется, были отмечены серьезные успехи: и в открытии детсадов и ясельных групп, и в расширении парка автобусов, и в повышении доступности образования для детей-инвалидов и т.д. Николай Семисотов, взглянув на часы, нахмурился, после чего напомнил Савиной о соблюдении регламента выступления. Лариса Михайловна заметно волновалась и от неожиданности сказала "ой ". Впрочем, тут же собралась и пообещала тезисно пробежаться по теме дополнительного образования.









Она посетовала, что в планах у комитета охватить как минимум 75% учащихся школ дополнительным образованием, тогда как сегодня этот показатель составляет 73% - пожурила и одновременно похвалила профильное ведомство Савина. Урезать доклад председатель комитета хоть и с горечью но согласилась, но от россыпи благодарностей коллегам-депутатам, растянувшейся минут на 5, отказать себе не смогла. Семисотов еще пуще сдвинул брови и развернулся к выступающей: "Лариса Михайловна, вы нас вгоните в краску. Давайте закругляться".









Но переволновавшуюся Ларису Михайловну уже было не остановить. "Мы каждый день чувствуем ваше внимание и заботу, поверьте, это очень важно", - продолжала и продолжала Лариса Савина. «Спасибо» прозвучало и в адрес спикера думы, и, конечно, его замов – вероятно, другого выхода не было, ведь все они сидели в президиуме. Нелогично было бы забыть сказать теплые ласковые слова в адрес председателя думского комитета по образованию, и она не забыла. Рядом с отблагодаренным Николаем Лукьяненко сидела Татьяна Бухтина, возглавляющая в думе социальный блок, и ей тут же улетело щедрое благодарение. Лариса Савина как будто угодила в собственную ловушку - назвав одного, по цепной реакции, дабы не обидеть, пришлось снова и снова делать реверансы в сторону остальных народных слуг. А их в думе 38. Чем бы закончился аттракцион щедрой похвалы со стороны главного чиновника от образования области - бог весть знает. Но Ларису Савину саму от себя спас мужественный Николай Семисотов.

После елейно завершенного доклада последовали вопросы от депутатов. Они-то и вернули саму Савину и многих присутствующих, расплывшихся в благостных улыбках, в конструктивное русло.



