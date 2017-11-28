«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители уцелевших подъездов дома с трещинами не дают спасать квартиры соседей

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Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.