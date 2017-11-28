В Волгограде жильцы проблемного дома не хотят «сверлить» свои квартиры для спасения чужих





Стартовавший для спасения дома от «заваливания» капитальный ремонт второго подъезда №2 по улице Невская вызвал конфликт среди жителей. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», наболевшая для многих тема накануне вновь вызвала ожесточенные споры на встрече жильцов с представителями администрации Волгограда. Напомним, в квартирах, расположенных в угловом подъезде, из-за просадки грунта пошли трещины на стенах и перекрытиях. После обследования дома было принято решение о его реконструкции. Казалось бы, более радостной новости для жителей придумать было трудно. Но оказалось, что предстоящий капремонт, который должен восстановить целостность строения, пришелся не по нраву некоторым жителям. Так, жители соседних подъездов не пускают к себе рабочих, которые делают отверстия под специальные стяжки. Металлоконструкции, которые “свяжут” расползающийся дом, должны пройти не только через пострадавшее жилье, но и через квартиры двух соседних подъездов. Перспектива видеть в своих отремонтированных комнатах проходящие под потолком стяжки соседей не устраивает.

“Мы боимся, что станет еще хуже, - говорит Георгий Медведев житель одной из квартир подъезда №3, - Мы не против ремонта дома, но не хотим, чтобы при этом затрагивали наши квартиры. Пусть нам сначала покажут план ремонта и все заключения экспертов”.





Пока подготовка к укреплению здания идет только в пострадавшем подъезде, жители которого сидят без газа (его отключили по соображениям безопасности – прим. ред. ИА «Высота 102») и горячей воды - все квартиры дома оборудованы газовыми колонками. Но проблемы несчастных обитателей обесточенных квартир, похоже, не трогают более благополучных соседей. Как будто они живут не в одном доме.

“Наш капремонт в том заключается, что разрушающийся угол нужно подтянуть за счет соседних подъездов. Проблема глобальная - но там не дают этого сделать. Из-за этого мы с мая месяца без газа и горячей воды живем”, - сетует Татьяна Неверова, жительница одной из квартир подъезда №2.

Попытку не сорвать ремонт и убедить несогласных в его необходимости вновь предприняли представители районной и городской администрации.

“Сегодня мы встретились с жителями дома и объяснили им основные технические решения, которые есть в проекте, и на какой стадии работ мы уже находимся, - говорит Олег Тетерятник, замглавы администрации Волгограда. - Сегодня мы договорились о том, что жителям будут сделаны копии документа, где указано техническое решение, затрагивающее именно их квартиру, и будем работать с ними индивидуально”.

Также чиновник подчеркнул, что всю поврежденную при ремонте отделку помещений восстановят за счет администрации города.





Отметим, что проблема с разрушением конструкций возникла не вчера. По словам жителей, мелкие трещины в стенах их квартир появлялись на протяжении двадцати лет. Но несколько лет назад процесс разрушения усилился и собственники забили тревогу. С 2015 года решением этой проблемы занимаются в администрации города. Специалисты разработали двухэтапный план спасения дома - укрепление конструкций здания и уплотнение грунта под его фундаментом.



