VII конкурс региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» стартовал





Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 годах конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia.

Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа.

На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:

– печатная пресса,

– радио и телевидение,

– интернет-СМИ,

– социальные медиа.

Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».

Победители конкурса будут определены жюри в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В 2017 году творческие работы на федеральном уровне будут оценивать:

– директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина;

– директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России Екатерина Осадчая;

– первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Михаил Калмыков;

– генеральный директор компании Nokia в России Михаил Райскин;

– директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia Тина Бутхузи;

– генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков;

– PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ» Татьяна Зверева.

«Ежегодно международный конкурс журналистов и блогеров привлекает всё большее количество участников. Область высоких технологий удивляет и восхищает, как всё неизведанное и новое, вызывает особый интерес в журналистской среде и обществе.Конкурс выходит на новый,седьмой виток своего развития. Сегодня мы стартуем с лучшими представителями медиа сферы, чтобы вместе взять курс на цифровое будущее», –отмечает директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru



