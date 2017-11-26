Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Телеком
 27.11.2017 12:09

VII конкурс региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» стартовал


Стартовал VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». В 2017-2018 годах конкурс пройдет в партнерстве с компанией Nokia.
Основной идеей конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа. 
На конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:
– печатная пресса,
– радио и телевидение,
– интернет-СМИ,
– социальные медиа.
Партнер конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».
Победители конкурса будут определены жюри в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. 
В 2017 году творческие работы на федеральном уровне будут оценивать:
– директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина; 
– директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России Екатерина Осадчая;
– первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» Михаил Калмыков;
– генеральный директор компании Nokia в России Михаил Райскин;
– директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia Тина Бутхузи;
– генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков;
– PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ» Татьяна Зверева.
 «Ежегодно международный конкурс журналистов и блогеров привлекает всё большее количество участников. Область высоких технологий удивляет и восхищает, как всё неизведанное и новое, вызывает особый интерес в журналистской среде и обществе.Конкурс выходит на новый,седьмой виток своего развития. Сегодня мы стартуем с лучшими представителями медиа сферы, чтобы вместе взять курс на цифровое будущее», –отмечает директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.
Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились «скелеты» лестницДело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в МосквуСамая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовВ Волгограде на троллейбусный маршрут №12 в тестовом режиме выходит электробусВ Волгограде подняли огромное Знамя Победы в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом
 
Актуальные интервью и комментарии

Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде

Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов

Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"

Они встретились не просто как...

В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...

  Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...

Экономика 27.11.2017 13:33

АО «КАУСТИК» вошло в тройку победителей конкурса «Экспортёр года 2016», который провели Минпромторг России и государственный институт поддержки несырьевого экспорта – АО «Российский экспортный центр». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, результаты конкурса Российский экспортный центр представил на состоявшемся в Москве пятом Международном экспортном форуме «Сделано в России», который традиционно собирает представителей государственной власти, участников рынка, экспортёров и аналитиков. Основными критериями оценки эффективности экспортных программ отечественных предприятий различных сфер деятельности были: общий объём производства, номенклатура продукции, количество зарубежных покупателей и др. За три года (с 2014-го по 2016-й), благодаря активной внешнеэкономической деятельности волгоградский «КАУСТИК» увеличил количество товаров в...
Прочитана: 36 раз
Расследования 27.11.2017 13:10

На 13 месяцев в колонию строгого режима отправился волгоградец Иван Наливкин, дважды задержанный за пьяную езду. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд. Еще в августе Наливкина привлекли к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. А позже приговорили к году тюрьмы условно и на год запретили садиться за руль. Но всего через три недели 27-летний волгоградец был вновь остановлен за вождение автомобиля в пьяном виде. Суд  в своем решении учел и то, что этот  гражданин в 2012 году уже был судим за совершение тяжкого преступления. Теперь,...
Прочитана: 123 раз
Аналитика 27.11.2017 13:02

Волгоград – худший город по качеству жизни после Махачкалы Эксперты финансового университета при правительстве РФ поставили Волгограда в хвост рейтинга качества жизни по результатам исследования, проведенного среди крупных и средних городов России по итогам 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, проведенного в 38 городах, хуже ситуация – только в Махачкале, которая замыкает рейтинг с нулевым количеством баллов. Волгоград – следующий за аутсайдером город со значением интегрального индекса - 29. Наши соседи выглядят получше, так, Астрахань заработала 41 баллов, Саратов – 65, Воронеж – 67. Лидерами рейтинга стала Тюмень (100), Грозный, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Эксперты оценивали качество жизни по нескольким показателям, в частности, в...
Прочитана: 1347 раз
Происшествия 27.11.2017 12:49

Беременная женщина пострадала при столкновении автобуса  и маршрутного такси в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, ДТП случилось  днем  на остановке Руднева. Автобус врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры, а та, в свою очередь, столкнулась с впереди стоящим микроавтобусом. Пострадавшая 28-летняя женщина находилась в одной из маршруток. От госпитализации  будущая мама отказалась.
Прочитана: 468 раз
Общество 27.11.2017 12:42

В Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечиться Объявление о поиске соинвесторов для строительства многопрофильного медицинского центра появилось в одном из волгоградских глянцевых журналов. Как сообщает ИА «Высота 102», десятиэтажное здание медицинского центра с несколькими десятками отделений по различным направлениям сферы здравоохранения может быть построено на месте стоматологической клиники «Лазурь» - по ул. Коммунистической, 10а. Действующие участники проекта – стоматологическая поликлиника «Лазурь», клиника медицинской стоматологии «Изабелла», диагностический центр KDL. Как следует из объявления, начало строительства запланировано на май 2018 года. Окончание – во втором квартале 2019 года. Суперпроект планируют окупить за пять лет. Корреспондент ИА «Высота 102» позвонил в компанию «Проектстройизыскания», которая выступает проектировщиком проекта, чтобы...
Прочитана: 3622 раз
Общество 27.11.2017 12:39

Два дня отведены на проведение публичных слушаний по вопросу установления постоянного публичного сервитута земельного участка площадью почти 4 тысячи кв.м. в Советском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации Волгограда, волгоградцы должны обсудить возможность для прохода, проезда пассажиров к платформам железнодорожного транспорта в районе ТРЦ «Акварель» в Советском районе. Итоговое собрание по результатам обсуждения вопроса публичных слушаний состоится 26 декабря 2017 г. в 18.00 час. в актовом зале администрации Советского района Волгограда. Ожидается не только участие жителей района, но и правообладателя земельного участка и иных лиц, интересы которых могут быть затронуты в связи с...
Прочитана: 262 раз
Расследования 27.11.2017 12:36

К году лишения свободы в колонии-поселении приговорен житель Николаевского района Волгоградской области, совершивший кражу чугунного забора с территории животноводческого комплекса СП "Солодушинское" ЗАО "Агрофирма Восток". Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на апелляционное постановление Волгоградского областного суда. По материалам дела, ранее судимый Портнов и его подельник по фамилии Надежденский подъехали на автомобиле ВАЗ-2110 к животноводческому комплексу, проникли на охраняемую территорию, где при помощи кувалды начали разбивать чугунные столбы ограждения и выносить их к машине. Таким образом они похитили 1200 кг чугунных столбов, причинив имущественный вред на 8400 рублей. Николаевский районный суд признал Портнова и Надежденского виновными в тайном...
Прочитана: 441 раз
Расследования 27.11.2017 11:43 (Обновлено: 27.11.2017 11:43)

По 50 тысяч рублей штрафа должны выплатить двое жителей Волгоградской области, признанные судом виновными в незаконной добыче водных биоресурсов способом их массового истребления. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приговор Иловлинского районного суда, им разрешено выплачивать штраф в рассрочку, т.е по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение 5 месяцев. По материалам дела, мужчины рыбачили в километре от паромной переправы станицы Трехостровская. С помощью лодки "Казанка" они установили в реке Дон плавную лесковую сеть длиной 75 метров и высотой 2,1 метра, которая относится к запрещенным орудиям лова. Таким способом им удалось поймать всего три щуки и одного леща. Свою...
Прочитана: 845 раз
Происшествия 27.11.2017 11:09

20 тонн чужой соломы сожгла  жительница одного из хуторов Октябрьского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, инцидент произошел в минувшие выходные. 60-летняя женщина подпалила  скирду соломы, заготовленной ее соседом на зиму на корм для домашней скотины. Известно, что конфликт между соседями  когда-то  разгорелся из-за забора, разделяющего  их участки. Теперь хуторянке грозит до пяти лет лишения свободы за уничтожение чужого имущества.
Прочитана: 813 раз
Происшествия 27.11.2017 10:11

Авария с участием легковой малолитражки и инкассаторского броневика произошла в Волгограде недалеко от гимназии 14. Как сообщили ИА “Высота 102” очевидцы, в инкассаторскую “ГАЗель” врезалась легковая машина, предположительно “DAEWOO Matiz”. Столкновение произошло сегодня утром. Сведений о пострадавших нет.
Прочитана: 3984 раз
Наука 27.11.2017 09:16 (Обновлено: 27.11.2017 11:29)

Определены лауреаты премий Волгоградской области в сфере науки и техники за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное в администрации Волгоградской области, среди лауреатов – девять ученых из вузов и федеральных научных центров. Так, трое сотрудников Волжского политехнического института – Наталья Байдакова, Сергей Крюков, Вячеслав Шумячер получат премии в размере необычной суммы – по 66666,66 рублей. Среди награжденных также – научные сотрудники Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного медуниверситета, ФГБНУ «Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук». Размер других премий варьируется от 100 до 200 тысяч рублей. Отмечены работы в...
Прочитана: 4065 раз
Экономика 27.11.2017 09:00

Семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и 1С-Битрикс пройдет в ВолгоградеЧем вы заняты 1 декабря? Отложите все свои дела и приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: всё, что нужно знать о продажах в интернете». Лидеры IT-отрасли поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов. Вы узнаете, как с большей эффективностью использовать современные интернет-технологии и  избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса. Можно перечитать 10050 книг и статей в интернете. Но эта информация давно устарела, а бумага не даст ответы на вопросы. Только на семинаре вы забираете знания, идеи и получаете ответы от экспертов из компаний: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад и др. 7 тонн полезностей для вашего бизнеса на семинаре: • Как поставить...
Прочитана: 571 раз
Общество 27.11.2017 08:51

Тракторозаводский районный суд Волгограда удовлетворил иск ГКУ «Центр социальной защиты населения по Краснооктябрьскому району» к вдове инвалида, который являлся получателем федеральной субсидии на оплату коммунальных услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, инвалид получал выплату с 2009 года. Мужчина умер 10 января 2015 года, а ежемесячную выплату перестали выплачивать с 1 февраля этого же года. За период с января 2014 года по январь 2015 года включительно были проавансированы федеральные бюджетные средства на оплату коммунальных услуг на общую сумму 14934 рубля. Однако установлено, что фактические понесенные расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг  составили 12107 рублей. Сумма, проавансированная...
Прочитана: 1257 раз
Культура 26.11.2017 22:18

Длинное пальто, кеды, ослепительная, хотя и немного усталая улыбка, ведь в самолете попыталась хотя бы немного выспаться – вот такой известная французская певица Патрисия Каас показалась в vip-зале волгоградского аэропорта. Завтра певица выступит с концертом в городе-герое в рамках большого турне по России, а сегодня журналисты ИА «Высота 102» оказались первыми, кто встретил певицу вместе с организаторами и переводчицей Ладой Дэц на волгоградской земле. Какие изменения в России заметила Патрисия Каас, которая последний раз посещала нашу страну четыре года назад, чем собирается удивить волгоградских поклонников на завтрашнем концерте, какими секретами красоты блистательная певица готова поделиться с волгоградскими женщинами и почему...
Прочитана: 8703 раз
Происшествия 26.11.2017 21:01

Сегодня около 17 часов на трассе Фролово-Ольховка при столкновении легковой машины и грузовика погибли двое мужчин -34 и 55 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, страшная авария произошла  в районе хутора Амелино.  Оба мужчины погибли на месте – до прибытия бригад «Скорой помощи». 25-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в Михайловскую ЦРБ. Как уточнили информагентству в ГУ МВД по региону, лобовое столкновение произошло между "Газелью" и "Нивой". Погибшие - водитель и пассажир легковушки. Напомним, накануне вечером на трассе под Волжским в ДТП погибли четверо человек, в том числе ребенок. Еще двое детей и двое мужчин с различными травмами...
Прочитана: 6558 раз


27 ноября 13:33
Волгоградский «КАУСТИК» - в числе лидеров предприятий несырьевого экспорта из России
27 ноября 13:10
В Волгограде пьяный водитель-рецидивист отправился в тюрьму
27 ноября 13:02
Волгоград – худший город по качеству жизни после Махачкалы Комментарии19Смотреть фотографии
27 ноября 12:49
В Волгограде при столкновении рейсового автобуса и маршрутки пострадала беременная женщина Комментарии3
27 ноября 12:42
В Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечиться Комментарии10Смотреть фотографии
27 ноября 12:39
У волгоградцев спросят разрешения на проезд к новой остановке электричек Комментарии3
27 ноября 12:36
Суд в Волгограде огласил приговор похитителю чугунного забора Комментарии6
27 ноября 12:09
VII конкурс региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» стартовалСмотреть фотографии
27 ноября 11:43
Двое жителей Волгоградской области выплатят в рассрочку штраф за три щуки и леща Комментарии8
27 ноября 11:09
Хуторянка из Волгоградской области лишила соседскую скотину корма Комментарии8
27 ноября 10:11
В Волгограде малолитражка "протаранила" инкассаторский броневик Комментарии15
27 ноября 09:16
Лауреатов премии Волгоградской области отметили денежной премией с двойным «числом дьявола» Комментарии13
27 ноября 09:00
Семинар с участием Яндекс, RU-CENTER и 1С-Битрикс пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
27 ноября 08:51
В Волгограде у вдовы умершего инвалида отсудили федеральную субсидию за коммуналку Комментарии23
26 ноября 22:18
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)Cмотреть видео
26 ноября 21:01
В Волгоградской области на трассе в автоаварии погибли двое мужчин Комментарии5
26 ноября 18:28
Администрации Фролово Волгоградской области указали на «забытую» индексацию зарплатСмотреть фотографии
26 ноября 18:17
"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской области Комментарии83Cмотреть видео
26 ноября 16:52
В Волгограде межрегиональная выставка «ПРОМ-VOLGA» собрала более 70 предприятийСмотреть фотографии
26 ноября 16:33
Жителя Волгограда осудили за кражу из магазина еды и шампуня
Телеком
27 ноября 12:09
VII конкурс региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее» стартовалСмотреть фотографии
24 ноября 14:37
«Ростелеком» протянул «Звездную дорожку» до ВолгиСмотреть фотографии
23 ноября 17:08
«Ростелеком» запустил конкурс для поклонников гонок
23 ноября 10:16
В Волгограде «МегаФон» повысил качество голосаСмотреть фотографии
21 ноября 11:17
Акция «Дружные соседи»: получи скидку 50% на услуги «Ростелекома»Смотреть фотографии
20 ноября 12:42
В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартовали продажи смартфонов Xiaomi
16 ноября 14:08
«МегаФон» расширил покрытие в пяти районах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15 ноября 14:50
Быстрый интернет 4G от МегаФона пришел в БыковоСмотреть фотографии
14 ноября 12:59
«Ростелеком» покажет максимум фильмов за подключение телевидения и интернетаСмотреть фотографии
14 ноября 11:39
Владельцы банковских карт «МегаФона» получат до 20% кэшбэкСмотреть фотографии
9 ноября 15:09
Зрители «Интерактивного ТВ» увидят телеканал на армянском языкеСмотреть фотографии
8 ноября 11:28
«МегаФон» определил топ-10 электронных книг осениСмотреть фотографии
1 ноября 16:33
«Дом.ru» и «МегаФон» предлагают в 2 раза больше скоростного интернетаСмотреть фотографии
1 ноября 09:37
«Ростелеком» и «Сбербанк» намерены развивать стратегическое партнёрствоСмотреть фотографии
31 октября 12:16
«Ростелеком» делает ставку на умных
31 октября 10:40
«МегаФон»: качество связи обеспечиваем тонкой настройкойСмотреть фотографии
30 октября 14:07
«Ростелеком» поможет наблюдать за домом из любой точки мираСмотреть фотографии
27 октября 11:55
«МегаФон» помогает волгоградским мальчишкам жить футболомСмотреть фотографии
26 октября 12:10
Клиенты выбирают МегаФон за качество связиСмотреть фотографии
24 октября 11:39
«Ростелеком» помогает бизнесу «Быть в плюсе»Смотреть фотографии
20 октября 12:09
В Волгограде «Ростелеком» поддержит организатора первенства России по баскетболуСмотреть фотографии
20 октября 11:03
Где живут самые «разговорчивые» и «качающие» абоненты Волгоградской областиСмотреть фотографии
19 октября 14:15
МегаФон.ТВ стал первым партнером нового видеосервисаСмотреть фотографии
16 октября 18:03
ПАО «Ростелеком» обеспечило оборудованием мероприятие к 50-летию Мамаева курганаСмотреть фотографии
13 октября 12:55
Онлайн-сервис МегаФон.ТВ шагнул на потолокСмотреть фотографии
12 октября 15:28
На конференции в Сочи обсудят цифровое будущееСмотреть фотографии
12 октября 11:34
С полезными приложениями осень можно провести нескучноСмотреть фотографии
11 октября 16:06
«Ростелеком»: начат набор технологических стартапов по ИТ тематикеСмотреть фотографии
4 октября 10:55
«Ростелеком» дал старт конкурсу школьных интернет-проектов 2017 годаСмотреть фотографии
2 октября 20:02
В «Ростелеком» по ЮФО и СКФО назначен новый технический директорСмотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

Команда «Концессий водоснабжения» взяла Russian Water Cup

 

ЭКОНОМИКА

АвтоSale - успейте купить автомобиль по небывало низкой цене

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как предпринимателю защититься на финансовом рынке

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 27 Ноября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура -1..-3 С, давление 758..760 мм рт.ст., ветер Северный, 4 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
27 Ноября, Пн
1 $ 58.5318 руб.
1 € 69.3309 руб.
1 GBP 77.9644 руб.
1 CHF 59.6350 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работуКомментарии101
"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской областиКомментарии83
Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУКомментарии70
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли факт загрязнения воздуха рутениемКомментарии61
Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политикеКомментарии56
Волгоградская область отстала от большинства регионов ЮФО по уровню зарплат бюджетниковКомментарии51
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России»Комментарии49
За три дня в Волгограде сняли с рейса 26 неисправных маршрутокКомментарии45
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестагеКомментарии35
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школыКомментарии34
Завод «Красный Октябрь» в Волгограде - источник повышенной опасностиКомментарии34
В Волгограде военный на иномарке «пленил» дворКомментарии32
В рационе жителей Волгоградской области наблюдается дефицит овощей и фруктовКомментарии32
Из-за долгов по кредиту семья из Волгограда может остаться без квартирыКомментарии31
Депутат Волгоградской облдумы с многомиллиардным долгом признан банкротомКомментарии31

Самые читаемые новости

"Взгляд с Высоты": Губернатор расставил приоритеты развития Волгоградской областиКомментарии83
Просмотров: 18568
Четыре человека погибли при столкновении легковушки и "ГАЗели" в Волгоградской области
Просмотров: 12088
В Волгоградской области мужчина напал на полицейских - три человека пострадали
Просмотров: 8844
Власти Волгограда объявили о завершении ремонта Второй Продольной магистралиКомментарии28
Просмотров: 6042
Администрации Фролово Волгоградской области указали на «забытую» индексацию зарплат
Просмотров: 4741
Чиновника горадминистрации Волгограда оштрафовали за волокитуКомментарии6
Просмотров: 4517
В Волгограде Роспотребнадзор арестовал почти 200 шуб без контрольных метокКомментарии27
Просмотров: 3933
В Волгограде журналистам "Высоты 102" показали объект ЧМ-2018 стоимостью более 40 млн рублейКомментарии4
Просмотров: 3784
В Волгограде Елену Исинбаеву удручил вид загаженной площадки благотворительного фондаКомментарии9
Просмотров: 3648
В Волгограде в храме Александра Невского будут молиться, а рядом - лечитьсяКомментарии10
Просмотров: 3597

Рекомендуемые к прочтению новости

Муниципалитет Волгограда бесшумно завершил аттракцион невиданной щедрости на Привокзальной площадиКомментарии28
Рекомендации: +71 / 6-
«Концессии водоснабжения» завершают первый этап строительства коллектора «Разгуляевский»
Рекомендации: +69 / 5-
В Волгограде журналистам "Высоты 102" показали объект ЧМ-2018 стоимостью более 40 млн рублейКомментарии4
Рекомендации: +60 / 3-
В Волгоградской области глава поселения пообещал пристрелить фермера
Рекомендации: +59 / 8-
Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работуКомментарии101
Рекомендации: +59 / 4-
В Урюпинске Волгоградской области 100-летний дом признали подходящим для жизниКомментарии10
Рекомендации: +59 / 7-
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школыКомментарии34
Рекомендации: +57 / 4-
Создание Волго-Донской судоходной компании поможет аграриям увеличить экспорт зернаКомментарии19
Рекомендации: +57 / 1-
В Волгоградской области хотят создать банк данных юных футболистовКомментарии10
Рекомендации: +55 / 2-
В Волгоград прилетела французская певица Патрисия Каас (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Рекомендации: +50 / 2-