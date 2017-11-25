









Смотрите в программе: глава Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с обширным докладом о настоящем и будущем региона. Об итогах трехлетней работы, а также свое видение приоритетных направлений развития Волгоградской области, губернатор рассказал сотрудникам администрации региона, руководителям силовых структур, депутатам, представителям общественных и религиозных организаций.

Сказали в Германии - ответили в Волгограде: Почетные жители города-героя, участники Сталинградской битвы прокомментировали выступление в бундестаге школьника из Нового Уренгоя и пригласили подростка и его сверстников на экскурсию в Волгоград.



