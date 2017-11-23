



Испанская баронесса Долорес Томас Сельвестре подарила Волгоградскому музею имени Машкова 21 полотно именитых российских художников. Как сообщил ИА «Высота 102» председатель комитета Волгоградской облдумы по культуре Александр Осипов, передача картин состоялась в Центральном Доме Художников в Москве. Директор музея ИЗО Варвара Озерина рассказала парламентарию, что баронесса всю жизнь собирала работы советских и российских художников, лично ездила по России. Много лет занималась просветительской деятельностью в Испании, представляя именно российское искусство. В коллекции искусствоведа - около пяти тысяч произведений. Долорес Томас Сельвестре не единожды была и в Волгограде, где посещала мастерские местных художников. Поэтому, вероятно, при распределении произведений искусства по российским музеям выбор был сделан именно в пользу города-героя.

Министерство культуры РФ, как пояснила директора Волгоградского музея ИЗО депутату облдумы, пообещало помочь в доставке полотен в Волгоград.

Всего испанские меценаты накануне передали в дар России 58 картин. Часть коллекции отправится в Третьяковскую галерею, часть - в "РОСИЗО" (музейно-выставочный центр), часть - в Нижегородский и Волгоградский музеи.







