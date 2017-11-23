|Происшествия
|23.11.2017 17:32
В Волгограде пациент стоматологической поликлиники устроил дебош из-за отсутствия туалетной бумаги
Сегодня сотрудники стоматологической поликлиники №9 в Ворошиловском районе Волгограда были вынуждены нажать тревожную кнопку и вызвать полицию из-за неадекватного поведения пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» медики, ставшие очевидцами происшествия, 23-летний пациент в туалетной комнате выдрал из стены держатель туалетной бумаги, затем ногой разбил входную дверь. Молодой человек требовал «подать ему» главного врача, который, по всей видимости, должен был объяснить ему причину отсутствия туалетной бумаги в уборной. Пациент вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников и размахивал кулаками. Дебошира забрали прибывшие по вызову полицейские. По сведениям, информагентства недавно молодой человек освободился после 15-дневного административного ареста.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Экономика
|23.11.2017 17:58
За последние три года в Волгоградской области открыто 11 новых производств и модернизировано 17 производственных участков. Как заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур, всего за указанный период создано 2850 новых рабочих мест, сообщает ИА «Высота 102». С конца текущего года и в течение 2018-го в регионе должно появиться еще 23 новых или обновленных производства. Это еще 5,7 тысячи дополнительных вакансий. В ходе своего выступления, посвященного приоритетным направлениям развития области, глава региона несколько раз напомнил о поставленной задаче добиться к 2021 году роста валового регионального продукта до 1 трлн рублей. Для...
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|Расследования
|23.11.2017 17:16 (Обновлено: 23.11.2017 17:16)
Почти треть миллиона зарплаты задолжала директор одного из муниципальных предприятий Иловлинского района своим 15 сотрудникам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это вскрылось в ходе проверки. Женщина-руководитель не платила работникам с мая по август. Хотя затруднений с финансами у предприятия не было. Также выяснилось, что машина, на которой разъезжала директор, была арендована за счет организации. Сейчас женщина отстранена от должности, ей грозит до трех лет лишения свободы за невыплату зарплаты.
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|Телеком
|23.11.2017 17:08 (Обновлено: 23.11.2017 17:18)
«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте. Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря. Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома».
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|23.11.2017 16:53
Сегодня на Аллее воинской славы парка Победы в поселке Пятиморск Калачевского района состоялось открытие бюста легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза Александру Родимцеву. Его монумент теперь будет стоять в одном ряду с выдающимися военачальниками: маршалами Георгием Жуковым, Василием Чуйковым, Александром Василевским, Константином Рокоссовским, генералом Николаем Ватутиным и другими знаменитыми воинами. Событие приурочено к 75-летию освобождения Калача-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия проходят сегодня и в самом Калаче, и в шести километрах от него, в поселке Пятиморск. Здесь, 75 лет назад, войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов завершили окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. На этом месте сооружен монумент...
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|Экономика
|23.11.2017 16:43
Поток въезжающих в Волгоградскую область пассажиров всех видов транспорта к 2021 году должен приблизиться к советским показателям. Об этом сегодня встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Так, по предварительным итогам в 2017 году объем прибывающих в область пассажиров самолетов, поездов и автомобилей составит 8,4 млн человек. К 2021 году эта цифра должна составить уже 10 млн человек, что будет соответствовать показателям советских времен. От знакомых бизнесменов губернатору, по его словам, приходилось слышать о заметно возросшем объеме потока авиапассажиров, который пропускает через себя волгоградский воздушный узел. «11 рейсов...
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|Общество
|23.11.2017 16:08
Несколько спортивных мероприятий регионального уровня прошло в городе Котельниково Волгоградской области при содействии компании «ЕвроХим - ВолгаКалий». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в физкультурно-оздоровительном центре состоялось первенство по плаванию. За призовые места в региональном открытом Первенстве боролись 150 юных пловцов в 12 возрастных группах. Юноши и девушки соревновались на дистанции 100 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, девочки и мальчики пробовали свои силы в плавании на дистанции 50 м любым способом. Ребята с честью справились с этим заданием, проявили волю к победе и упорство. Чемпионы и призеры под бурные аплодисменты многочисленных зрителей были награждены...
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|Происшествия
|23.11.2017 16:00
Сотовый телефон, наручные часы, 15 тысяч рублей, банки с овощными заготовками и медом вынесли из дома урюпинского пенсионера двое разбойников. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в дом пожилого мужчины вломились злоумышленники. Угрожая расправой, они вынесли ценности и продукты, а затем скрылись. Правда долго пробыть на свободе преступникам не удалось. Их задержали сегодня. Как выяснилось, ими оказались ранее судимые мужчина и женщина. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Мужчина был взят под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.
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|Экология
|23.11.2017 15:37
«Красный Октябрь был и остается источником повышенной опасности как для нашего города, так и для всей страны». Об этом заявила вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, посетившая предприятие вместе с членами постоянной комиссии по промышленной экологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, экосовет запросил у руководства завода представить разработанный на ближайшее время план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению в соответствии с действующим законодательством современных технологий. Соловьева напомнила, что одно из крупнейших...
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|Экономика
|23.11.2017 15:10
ПАО «Волгоградэнергосбыт» применяет все меры воздействия на потребителей-неплательщиков, предусмотренные законодательством, и призывает неукоснительно соблюдать платежную дисциплину, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Напомним, в законе сегодня есть целый спектр мер воздействия на должников: начисление пени, введение ограничение поставки электроэнергии, административные наказания для юридических лиц и руководителей предприятий, а также иные меры, предусмотренные в рамках исполнительных производств. По данным энергосбытовой компании только лишь за последние неполные два месяца (сентябрь-ноябрь 2017 года) было подано 850 заявок на отключение режима...
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|Происшествия
|23.11.2017 14:45
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела по признакам таких преступлений, как мошенничество с причинением значительного ущерба и подделка официального документа. Как говорится на сайте ведомства, сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, 40-летний юрист из Волгоградской области оказывал услуги по подготовке документов 39-летнему жителю города Кирова для регистрации кандидатом в депутаты Кировской городской думы. Однако в связи с имеющимися недочетами в поданных кандидатом документах, в регистрации ему было отказано. Тем не менее, юрист предложил несостоявшемуся депутату оказать помощь за 40 тыс. рублей через ЦИК России. Он изготовил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии, где...
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|Спорт
|23.11.2017 14:41
Учет и наблюдение за развитием перспективных юных футболистов в Волгоградской области хотят систематизировать, сообщает ИА «Высота 102». О том, что в ближайшее время при участи регионального спорткомитета начнется работа над созданием банка данных с персональными «досье» на талантливых игроков из Волгограда и районов области, рассказал сегодня на пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов. «Мы должны знать каждого до 12 лет. Мы съездим в Михайловку, в Камышин… в школы, посмотрим. Мы должны создать условия, чтобы все лучшее собрать», - сообщил главный тренер волгоградской команды. По словам Сергея Павлова, вопросами селекции займется отдельный специалист, имя которого пока не афишируется.
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|Экология
|23.11.2017 14:20
В управлении Росприроднадзора по Волгоградской области утверждают, что не занимаются волокитой, а поэтому не согласны с сообщением Волгоградской природоохранной прокуратуры о нарушениях, выявленных в результате проверки их ведомства. Как сообщает ИА"Высота 102", в адрес редакции пришло письмо за подписью заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Ирины Паниной с предложением, цитируем, "снять с публикации статью под названием "В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту". В этой статье природоохранное ведомство усмотрело "факт распространения информационным агентством "Высота 102" несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию Управления как территориального органа власти". При этом в территориальном управлении Росприроднадзора почему-то не увидели, а может...
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|Экономика
|23.11.2017 13:39 (Обновлено: 23.11.2017 13:40)
Совет по социально-экономической политике будет создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании, где подводятся итоги социально-экономического развития Волгоградской области, определяются задачи на ближайшие годы. Участие в мероприятии принимают депутаты облдумы, представители общественных и религиозных объединений и отделений политических партий. Глава региона сообщил, что принял решение создать совет по социально-экономической политике, который возглавит бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. "Вам предстоит непростая задача", - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Иншакову, который также станет советником главы региона. По словам губернатора, в регионе необходимо "создать...
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|Происшествия
|23.11.2017 13:22
Один человек погиб и один пострадал при падении с металлоконструкции в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП произошло на территории речпорта. Бригада рабочих занималась монтажом конструкции, когда она сорвалась вниз. 69-летний мужчина погиб на месте, его 47-летний коллега с ранением левой ноги доставлен в травмпункт.
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|Спорт
|23.11.2017 12:53
Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил главный тренер Сергей Павлов. Сложное положение волгоградской команды, зависшей на последней строчке турнирной таблицы, стало главной темой сегодняшней пресс-конференции, которая прошла на стадионе "Трактор". Отметим, что по итогам сезона, пять замыкающих турнирную таблицу команд потеряют свое место в ФНЛ и вернутся во второй дивизион. Отвечая на вопрос о нынешнем положении, Сергей Павлов напомнил, что ранее ему приходилось преодолевать и более серьезные отрывы по очкам. Главный тренер уверен, что ситуацию драматизировать не нужно, так как все еще можно исправить. "Сейчас для...
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23 ноября 17:58
23 ноября 17:32
В Волгограде пациент стоматологической поликлиники устроил дебош из-за отсутствия туалетной бумаги 1
23 ноября 17:16
23 ноября 17:08
23 ноября 16:53
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23 ноября 12:53
23 ноября 12:30
23 ноября 12:02
23 ноября 11:05
Происшествия
23 ноября 17:32
В Волгограде пациент стоматологической поликлиники устроил дебош из-за отсутствия туалетной бумаги 1
23 ноября 14:45
23 ноября 13:22
23 ноября 12:02
22 ноября 12:55
22 ноября 09:44
21 ноября 11:13
21 ноября 09:58
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19 ноября 10:23
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