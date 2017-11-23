Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 23.11.2017 16:08

«ЕвроХим» продолжает в Волгоградской области популяризацию спорта и здорового образа жизни


Несколько спортивных мероприятий регионального уровня прошло в городе Котельниково Волгоградской области при содействии компании «ЕвроХим - ВолгаКалий».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в физкультурно-оздоровительном центре состоялось первенство по плаванию. За призовые места в региональном открытом Первенстве боролись 150 юных пловцов в 12 возрастных группах. Юноши и девушки соревновались на дистанции 100 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, девочки и мальчики пробовали свои силы в плавании на дистанции 50 м любым способом. Ребята с честью справились с этим заданием, проявили волю к победе и упорство.  Чемпионы и призеры под бурные аплодисменты многочисленных зрителей были награждены грамотами и подарками, предоставленными компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Навыки командной игры и красивую технику показали участники VI зонального Турнира соревнований Школьной баскетбольной лиги «Локобаскет» сезона 2017-2018 годов. Команды общеобразовательных учреждений из Котельниковского, Октябрьского, Городищенского, Калачевского, Суровикинского, Чернышковского районов на паркете спортивного зала детско-юношеской спортивной школы г. Котельниково  боролись за единственную путевку в финальный этап соревнований.
Прошлогодний участник финала Волгоградской области - команда юношей школы № 2 города Котельниково в первых играх не испытала особых затруднений. Со счетом 62:20 была одержана уверенная победа над соседями из Октябрьского района. Встреча с баскетболистами Калачевского района завершилась со счетом 88:23 в пользу котельниковцев. Проходной оказалась игра и со второй командой Котельниковского района, в которой более молодые игроки уступили лидерам  64:25.


В заключительный день триумфаторы турнира сломили сопротивление баскетболистов Городищенского района, которые подошли к этой встрече тоже без поражений. Так что заключительный матч вылился в настоящую финальную битву. Три четверти шла равная борьба, «качели» выводили впередто одну команду, то другую. В четвертой четверти котельниковские ребята перехватили инициативу и довели эту интереснейшую встречу до логической победы. Городищенцы заняли второе место, замкнули тройку призеров –баскетболисты Октябрьского района. 
Лучшими игроками турнира были признаны Максим Морсков, Вадим Афанасьев (Котельниковский район), Родион Родионов, Александр Аникин (Городищенский район). Все победители и призеры получили памятные призы от спонсора Турнира в Котельниковском районе- компании « ЕвроХим-ВолгаКалий». В феврале 2018 года воспитанники Котельниковской ДЮСШ в финальном этапе соревнований сразятся с соперниками из Волгограда, Волжского и Михайловки.  Борьба за чемпионский титул обещает быть напряженной. Чемпион получит право представлять Волгоградскую область во Всероссийском суперфинале.
Как отмечают в компании, создание благоприятных условий жизни населения в городах присутствия предприятий, популяризация спорта и здорового образа жизни, поддержка детей и молодежи - приоритеты социальной политики компании «ЕвроХим».

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились «скелеты» лестницДело обманутых вкладчиков "Волгоградского Фонда Сбережений" передадут в МосквуСамая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовВ Волгограде на троллейбусный маршрут №12 в тестовом режиме выходит электробусВ Волгограде подняли огромное Знамя Победы в честь 75-летия контрнаступления под Сталинградом
 
Актуальные интервью и комментарии

Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде

Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов

Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"

Они встретились не просто как...

В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...

  Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...

Экономика 23.11.2017 17:58

В Волгоградской области до конца 2018 года ожидается открытие 23 новых или обновленных производств За последние три года в Волгоградской области открыто 11 новых производств и модернизировано 17 производственных участков. Как заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур, всего за указанный период создано 2850 новых рабочих мест, сообщает ИА «Высота 102». С конца текущего года и в течение 2018-го в регионе должно появиться еще 23 новых или обновленных производства. Это еще 5,7 тысячи дополнительных вакансий. В ходе своего выступления, посвященного приоритетным направлениям развития области, глава региона несколько раз напомнил о поставленной задаче добиться к 2021 году роста валового регионального продукта до 1 трлн рублей. Для...
Прочитана: 1395 раз
Происшествия 23.11.2017 17:32

Сегодня сотрудники стоматологической поликлиники №9 в Ворошиловском районе Волгограда были вынуждены нажать тревожную кнопку и вызвать полицию из-за неадекватного поведения пациента. Как сообщили ИА «Высота 102» медики, ставшие очевидцами происшествия, 23-летний пациент в туалетной комнате выдрал из стены держатель туалетной бумаги, затем ногой разбил входную дверь. Молодой человек требовал «подать ему» главного врача, который, по всей видимости, должен был объяснить ему причину отсутствия туалетной бумаги в уборной. Пациент вел себя агрессивно, оскорблял сотрудников и размахивал кулаками. Дебошира забрали прибывшие по вызову полицейские. По сведениям, информагентства недавно молодой человек освободился после 15-дневного административного ареста. 
Прочитана: 1672 раз
Расследования 23.11.2017 17:16 (Обновлено: 23.11.2017 17:16)

Почти треть миллиона зарплаты задолжала директор одного из муниципальных предприятий Иловлинского района своим 15 сотрудникам. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это вскрылось в ходе проверки. Женщина-руководитель не платила работникам с мая по август. Хотя затруднений с финансами у предприятия не было. Также выяснилось, что машина, на которой разъезжала директор, была арендована за счет организации. Сейчас женщина отстранена от должности, ей грозит до трех лет лишения свободы за невыплату зарплаты.
Прочитана: 548 раз
Телеком 23.11.2017 17:08 (Обновлено: 23.11.2017 17:18)

«Ростелеком» и телеканал Motorsport.tv проведут конкурс для абонентов телекоммуникационной компании и разыграют 4K телевизор, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Конкурс стартует 24 ноября и продлится до 3 декабря. В течение этого времени все абоненты «Ростелекома» могут принять в нем участие, сделав переход с баннера на экране телевизора, к блоку с вопросами об авто и мотоспорте.  Итоги конкурса планируется опубликовать не позднее 12 декабря. Motorsport.tv доступен в пакетах «Твой оптимальный», «Твой продвинутый», «Твой максимальный» Цифрового и Интерактивного ТВ «Ростелекома». 
Прочитана: 261 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 23.11.2017 16:53

Соединение фронтов отметили открытием бюста генералу Родимцеву в Пятиморске Волгоградской области Сегодня на Аллее воинской славы парка Победы в поселке Пятиморск Калачевского района состоялось открытие бюста легендарному полководцу, дважды Герою Советского Союза Александру Родимцеву. Его монумент теперь будет стоять в одном ряду с выдающимися военачальниками: маршалами Георгием Жуковым, Василием Чуйковым, Александром Василевским, Константином Рокоссовским, генералом Николаем Ватутиным и другими знаменитыми воинами. Событие приурочено к 75-летию освобождения Калача-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия проходят сегодня и в самом Калаче, и в шести километрах от него, в поселке Пятиморск. Здесь, 75 лет назад, войска Сталинградского и Юго-Западного фронтов завершили окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. На этом месте сооружен монумент...
Прочитана: 330 раз
Экономика 23.11.2017 16:43

Туристам и гостям Волгограда власти хотят открыть глубинку региона Поток въезжающих в Волгоградскую область пассажиров всех видов транспорта к 2021 году должен приблизиться к советским показателям. Об этом сегодня встрече с представителями властных, религиозных и общественных структур региона заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Так, по предварительным итогам в 2017 году объем прибывающих в область пассажиров самолетов, поездов и автомобилей составит 8,4 млн человек. К 2021 году эта цифра должна составить уже 10 млн человек, что будет соответствовать показателям советских времен. От знакомых бизнесменов губернатору, по его словам, приходилось слышать о заметно возросшем объеме потока авиапассажиров, который пропускает через себя волгоградский воздушный узел. «11 рейсов...
Прочитана: 2826 раз
Происшествия 23.11.2017 16:00

Сотовый телефон, наручные часы, 15 тысяч рублей, банки с овощными заготовками и медом вынесли из дома урюпинского пенсионера двое разбойников. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне в дом пожилого мужчины вломились злоумышленники. Угрожая расправой, они вынесли ценности и продукты, а затем скрылись. Правда долго пробыть на свободе преступникам не удалось. Их задержали сегодня. Как выяснилось, ими оказались ранее судимые мужчина и женщина. Теперь им грозит до семи лет тюрьмы. Мужчина был взят под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.
Прочитана: 993 раз
Экология 23.11.2017 15:37

Завод «Красный Октябрь» в Волгограде - источник повышенной опасности «Красный Октябрь был и остается источником повышенной опасности как для нашего города, так и для всей страны». Об этом заявила вице-спикер регионального парламента, председатель экосовета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, посетившая предприятие вместе с членами постоянной комиссии по промышленной экологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, экосовет запросил у руководства завода представить разработанный на ближайшее время план мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению в соответствии с действующим законодательством современных технологий. Соловьева напомнила, что одно из крупнейших...
Прочитана: 2841 раз
Экономика 23.11.2017 15:10

ПАО «Волгоградэнергосбыт» применяет все меры воздействия на потребителей-неплательщиков, предусмотренные законодательством, и призывает неукоснительно соблюдать платежную дисциплину, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.   Напомним, в законе сегодня есть целый спектр мер воздействия на должников: начисление пени, введение ограничение поставки электроэнергии, административные наказания для юридических лиц и руководителей предприятий, а также иные меры, предусмотренные в рамках  исполнительных производств.  По данным энергосбытовой компании только лишь за последние неполные два месяца (сентябрь-ноябрь 2017 года) было подано 850 заявок на отключение режима...
Прочитана: 1514 раз
Происшествия 23.11.2017 14:45

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области завершено расследование уголовного дела по признакам таких преступлений, как мошенничество с причинением значительного ущерба и подделка официального документа. Как говорится на сайте ведомства, сообщает ИА "Высота 102", по версии следствия, 40-летний юрист из Волгоградской области оказывал услуги по подготовке документов 39-летнему жителю города Кирова для регистрации кандидатом в депутаты Кировской городской думы. Однако в связи с имеющимися недочетами в поданных кандидатом документах, в регистрации ему было отказано. Тем не менее, юрист предложил несостоявшемуся депутату оказать помощь за 40 тыс. рублей через ЦИК России. Он изготовил поддельное постановление Центральной избирательной комиссии, где...
Прочитана: 3728 раз
Спорт 23.11.2017 14:41

Учет и наблюдение за развитием перспективных юных футболистов в Волгоградской области хотят систематизировать, сообщает ИА «Высота 102». О том, что в ближайшее время при участи регионального спорткомитета начнется работа над созданием банка данных с персональными «досье» на талантливых игроков из Волгограда и районов области, рассказал сегодня на пресс-конференции главный тренер ФК «Ротор-Волгоград» Сергей Павлов. «Мы должны знать каждого до 12 лет. Мы съездим в Михайловку, в Камышин… в школы, посмотрим. Мы должны создать условия, чтобы все лучшее собрать», - сообщил главный тренер волгоградской команды. По словам Сергея Павлова, вопросами селекции займется отдельный специалист, имя которого пока не афишируется.
Прочитана: 2637 раз
Экология 23.11.2017 14:20

В управлении Росприроднадзора по Волгоградской области утверждают, что не занимаются волокитой, а поэтому не согласны с сообщением Волгоградской природоохранной прокуратуры о нарушениях, выявленных в результате проверки их ведомства. Как сообщает ИА"Высота 102", в адрес редакции пришло письмо за подписью заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Ирины Паниной с предложением, цитируем, "снять с публикации статью под названием "В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту". В этой статье природоохранное ведомство усмотрело "факт распространения информационным агентством "Высота 102" несоответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию Управления как территориального органа власти". При этом в территориальном управлении Росприроднадзора почему-то не увидели, а может...
Прочитана: 4690 раз
Экономика 23.11.2017 13:39 (Обновлено: 23.11.2017 13:40)

Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политике Совет по социально-экономической политике будет создан в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня сообщил губернатор Андрей Бочаров на совещании, где подводятся итоги социально-экономического развития Волгоградской области, определяются задачи на ближайшие годы. Участие в мероприятии принимают депутаты облдумы, представители общественных и религиозных объединений и отделений политических партий. Глава региона сообщил, что принял решение создать совет по социально-экономической политике, который возглавит бывший президент ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков. "Вам предстоит непростая задача", - сказал Андрей Бочаров, обращаясь к Иншакову, который также станет советником главы региона. По словам губернатора, в регионе необходимо "создать...
Прочитана: 6434 раз
Происшествия 23.11.2017 13:22

Один человек погиб и один пострадал при падении с металлоконструкции в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб, ЧП произошло на территории речпорта. Бригада рабочих занималась монтажом конструкции, когда она сорвалась вниз. 69-летний мужчина погиб на месте, его 47-летний коллега с ранением левой ноги доставлен в травмпункт. 
Прочитана: 987 раз
Спорт 23.11.2017 12:53

Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" поделился планом спасения команды от вылета из ФНЛ Восемь новых футболистов пополнят ряды "Ротор-Волгоград" зимой. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявил главный тренер Сергей Павлов. Сложное положение волгоградской команды, зависшей на последней строчке турнирной таблицы, стало главной темой сегодняшней пресс-конференции, которая прошла на стадионе "Трактор". Отметим, что по итогам сезона, пять замыкающих турнирную таблицу команд потеряют свое место в ФНЛ и вернутся во второй дивизион. Отвечая на вопрос о нынешнем положении, Сергей Павлов напомнил, что ранее ему приходилось преодолевать и более серьезные отрывы по очкам. Главный тренер уверен, что ситуацию драматизировать не нужно, так как все еще можно исправить. "Сейчас для...
Прочитана: 4723 раз


23 ноября 17:58
В Волгоградской области до конца 2018 года ожидается открытие 23 новых или обновленных производств Комментарии8Смотреть фотографииCмотреть видео
23 ноября 17:32
В Волгограде пациент стоматологической поликлиники устроил дебош из-за отсутствия туалетной бумаги Комментарии1
23 ноября 17:16
В Волгоградской области директор МУПа задолжала своим работникам более 300 тысяч рублей
23 ноября 17:08
«Ростелеком» запустил конкурс для поклонников гонок
23 ноября 16:53
Соединение фронтов отметили открытием бюста генералу Родимцеву в Пятиморске Волгоградской области Комментарии4Смотреть фотографии
23 ноября 16:43
Туристам и гостям Волгограда власти хотят открыть глубинку региона Комментарии4Смотреть фотографии
23 ноября 16:08
«ЕвроХим» продолжает в Волгоградской области популяризацию спорта и здорового образа жизниСмотреть фотографии
23 ноября 16:00
В Волгоградской области криминальный дуэт "погорел" на домашних закрутках
23 ноября 15:37
Завод «Красный Октябрь» в Волгограде - источник повышенной опасности Комментарии21Смотреть фотографии
23 ноября 15:10
ПАО «Волгоградэнергосбыт» применяет весь спектр законных мер по взысканию задолженности
23 ноября 14:45
Юрист из Волгоградской области обвиняется в подделке документов для кандидата в депутаты гордумы Комментарии5
23 ноября 14:41
В Волгоградской области хотят создать банк данных юных футболистов Комментарии9
23 ноября 14:20
Росприроднадзор Волгоградской области разобрался со сливом отходов в залив Волги "без волокиты" Комментарии2
23 ноября 13:39
Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политике Комментарии48Смотреть фотографии
23 ноября 13:22
В речпорту города-спутника Волгограда погиб монтажник Комментарии3
23 ноября 12:53
Главный тренер ФК "Ротор-Волгоград" поделился планом спасения команды от вылета из ФНЛ Комментарии18Смотреть фотографии
23 ноября 12:30
В Волгограде военный на иномарке «пленил» двор Комментарии32Смотреть фотографии
23 ноября 12:02
Житель Волгоградской области ответит за подделку документов Комментарии2
23 ноября 11:25
«Сады Придонья» закончили сезон переработки с рекордными цифрамиСмотреть фотографии
23 ноября 11:05
В Волгоградской области детям-«подкидышам» назначат пенсию
Общество
23 ноября 16:08
«ЕвроХим» продолжает в Волгоградской области популяризацию спорта и здорового образа жизниСмотреть фотографии
23 ноября 12:30
В Волгограде военный на иномарке «пленил» двор Комментарии32Смотреть фотографии
23 ноября 11:05
В Волгоградской области детям-«подкидышам» назначат пенсию
23 ноября 10:41
Жители Волгограда платят по максимуму за коммуналку в подлежащих сносу аварийных домах Комментарии11Cмотреть видео
22 ноября 17:38
В Волгоградской области прокуратура и общественники в защиту инвалида пошли «в атаку» на «Сбербанк» Комментарии2Смотреть фотографии
22 ноября 17:09
В Волгограде приставы арестовали железнодорожные пути за долги предприятия Комментарии3
22 ноября 15:04
Депутаты гордумы Волгограда хотят сэкономить 164 млн рублей на пенсиях своих предшественников Комментарии17
22 ноября 14:35
В Урюпинске Волгоградской области 100-летний дом признали подходящим для жизни Комментарии10Смотреть фотографии
22 ноября 11:56
Муниципалитет Волгограда бесшумно завершил аттракцион невиданной щедрости на Привокзальной площади Комментарии28Смотреть фотографии
22 ноября 11:15
Земельные участки жителей Колхозной Ахтубы в Волгоградской области освободили от ареста Комментарии19Смотреть фотографии
21 ноября 17:03
В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокиту Комментарии10
21 ноября 16:32
Презентацию Волгоградской области к ЧМ-2018 «упакуют» в киоск Комментарии3
21 ноября 15:26
Кремль объявил дату ежегодной большой пресс-конференции ПутинаСмотреть фотографии
21 ноября 14:48
В Волгограде откроют дополнительные пункты по сбору подписей за референдум о времени Комментарии30
21 ноября 13:20
Депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко: нужно прекратить травлю школьника из ЯМАО и задать вопросы его учителям Комментарии12
21 ноября 11:47
В Волжском хотят лишать муниципальной пенсии за судимость Комментарии11
21 ноября 11:29
Всех жильцов взорванного дома на проспекте Университетском в Волгограде обеспечили жильем Комментарии12Смотреть фотографии
20 ноября 17:51
Волжский готовит зимнюю сказку к Новому году Комментарии2
20 ноября 17:31
В Волгограде динамичная иллюминация моста через Волгу удивила гостей праздничных торжествСмотреть фотографииCмотреть видео
20 ноября 16:26
В Волгограде арендатор помещений нанес «Бизнес-Центру» убытков на 2,5 млн руб Комментарии2
20 ноября 15:46
Для школьников Волгоградской области провели интернет-урок о вреде наркомании Комментарии1
20 ноября 14:41
«Апофеоз труда» вернется на фасад вокзала Волгоград-1 к 2 февраля Комментарии2Смотреть фотографии
20 ноября 14:29
Для Волгограда покупают электропоезда общей стоимостью 1 миллиард рублей Комментарии16Смотреть фотографии
20 ноября 14:14
Волжский трубный завод вручил специальный приз на фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь»Смотреть фотографии
20 ноября 13:50
Детский центр «Рассвет» - в тройке лидеров по организации летнего отдыха юных волгоградцев в 2017 годуСмотреть фотографии
20 ноября 13:49
Замглавы администрации Волгограда займется развитием поймы реки Царица Комментарии17Смотреть фотографии
20 ноября 13:03
Из-за долгов по кредиту семья из Волгограда может остаться без квартиры Комментарии31
20 ноября 12:22
По итогам конференции ОНФ в Волгограде «фронтовики» направят предложения главе региона Комментарии10
20 ноября 12:01
Волгоградцы стали добровольными помощниками в сборе подписей за референдум по времени Комментарии15Смотреть фотографии
20 ноября 10:37
В торговом центре Волгограда продавали "ядовитые" тарелки Комментарии13
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Вложить деньги правильно. Или о рисках инвестирования

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
       
День 23 Ноября, Чт
Волгоград
Пасмурно, температура 1..3 С, давление 747..749 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 5 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
23 Ноября, Чт
1 $ 59.0061 руб.
1 € 69.4030 руб.
1 GBP 78.1713 руб.
1 CHF 59.6503 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии135
Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работуКомментарии105
Первый вице-губернатор Волгоградской области разыскивает «подпольных» тружениковКомментарии83
Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУКомментарии70
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли факт загрязнения воздуха рутениемКомментарии61
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"Комментарии55
Волгоградская область отстала от большинства регионов ЮФО по уровню зарплат бюджетниковКомментарии51
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России»Комментарии49
Губернатор Волгоградской области назвал своего советника по социально-экономической политикеКомментарии48
В Волгограде бывшего судью отправил в колонию родной судКомментарии46
В Волгограде на троллейбусный маршрут №12 в тестовом режиме выходит электробусКомментарии36
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестагеКомментарии35
В сферу здравоохранения Волгоградской области пустили концессиюКомментарии35
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школыКомментарии34
В Волгограде военный на иномарке «пленил» дворКомментарии32

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: На митинге в поселке Волгоградской области глава района держал ответ перед казакамиКомментарии2
Просмотров: 16806
«Высота 102 ТВ»: На юбилей единственной в Волгограде военной кафедры прилетел начальник ракетных войск страныКомментарии9
Просмотров: 15570
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители в тестовом режиме проникаются чувствами к транспорту будущегоКомментарии1
Просмотров: 15287
Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУКомментарии70
Просмотров: 8865
В Волгоградской области прокуратура и общественники в защиту инвалида пошли «в атаку» на «Сбербанк»Комментарии2
Просмотров: 8719
В Волгоградской области замначальника управления Росприроднадзора накажут за волокитуКомментарии10
Просмотров: 7706
В Волгограде сотрудник горадминистрации стал виновником массового ДТП с пострадавшимиКомментарии13
Просмотров: 7389
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школыКомментарии34
Просмотров: 7256
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области опровергли факт загрязнения воздуха рутениемКомментарии61
Просмотров: 7181
Оскандалившейся народной избраннице Волгоградской гордумы грозит исключение из фракции «Единой России»Комментарии49
Просмотров: 6824

Рекомендуемые к прочтению новости

Кремль объявил дату ежегодной большой пресс-конференции Путина
Рекомендации: +54 / 3-
У жителя Волгограда изъято большое количество оружия и взрывчаткиКомментарии3
Рекомендации: +54 / 7-
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионовКомментарии28
Рекомендации: +54 / 7-
Всех жильцов взорванного дома на проспекте Университетском в Волгограде обеспечили жильемКомментарии12
Рекомендации: +51 / 3-
В Волгограде динамичная иллюминация моста через Волгу удивила гостей праздничных торжеств
Рекомендации: +50 / 0-
В Волгоградской области займутся «оздоровлением» онкологической службыКомментарии16
Рекомендации: +49 / 1-
Депутат Волгоградской гордумы Ольга Толоконникова со скандалом уволена с должности директора МКУКомментарии70
Рекомендации: +48 / 9-
Ветхие дворцы культуры в Волгоградской области могут превратиться в кинотеатрыКомментарии9
Рекомендации: +48 / 1-
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Рекомендации: +47 / 7-
В торговом центре Волгограда продавали "ядовитые" тарелкиКомментарии13
Рекомендации: +45 / 3-