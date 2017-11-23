



Несколько спортивных мероприятий регионального уровня прошло в городе Котельниково Волгоградской области при содействии компании «ЕвроХим - ВолгаКалий».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в физкультурно-оздоровительном центре состоялось первенство по плаванию. За призовые места в региональном открытом Первенстве боролись 150 юных пловцов в 12 возрастных группах. Юноши и девушки соревновались на дистанции 100 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, девочки и мальчики пробовали свои силы в плавании на дистанции 50 м любым способом. Ребята с честью справились с этим заданием, проявили волю к победе и упорство. Чемпионы и призеры под бурные аплодисменты многочисленных зрителей были награждены грамотами и подарками, предоставленными компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Навыки командной игры и красивую технику показали участники VI зонального Турнира соревнований Школьной баскетбольной лиги «Локобаскет» сезона 2017-2018 годов. Команды общеобразовательных учреждений из Котельниковского, Октябрьского, Городищенского, Калачевского, Суровикинского, Чернышковского районов на паркете спортивного зала детско-юношеской спортивной школы г. Котельниково боролись за единственную путевку в финальный этап соревнований.

Прошлогодний участник финала Волгоградской области - команда юношей школы № 2 города Котельниково в первых играх не испытала особых затруднений. Со счетом 62:20 была одержана уверенная победа над соседями из Октябрьского района. Встреча с баскетболистами Калачевского района завершилась со счетом 88:23 в пользу котельниковцев. Проходной оказалась игра и со второй командой Котельниковского района, в которой более молодые игроки уступили лидерам 64:25.









В заключительный день триумфаторы турнира сломили сопротивление баскетболистов Городищенского района, которые подошли к этой встрече тоже без поражений. Так что заключительный матч вылился в настоящую финальную битву. Три четверти шла равная борьба, «качели» выводили впередто одну команду, то другую. В четвертой четверти котельниковские ребята перехватили инициативу и довели эту интереснейшую встречу до логической победы. Городищенцы заняли второе место, замкнули тройку призеров –баскетболисты Октябрьского района.

Лучшими игроками турнира были признаны Максим Морсков, Вадим Афанасьев (Котельниковский район), Родион Родионов, Александр Аникин (Городищенский район). Все победители и призеры получили памятные призы от спонсора Турнира в Котельниковском районе- компании « ЕвроХим-ВолгаКалий». В феврале 2018 года воспитанники Котельниковской ДЮСШ в финальном этапе соревнований сразятся с соперниками из Волгограда, Волжского и Михайловки. Борьба за чемпионский титул обещает быть напряженной. Чемпион получит право представлять Волгоградскую область во Всероссийском суперфинале.

Как отмечают в компании, создание благоприятных условий жизни населения в городах присутствия предприятий, популяризация спорта и здорового образа жизни, поддержка детей и молодежи - приоритеты социальной политики компании «ЕвроХим».



