Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работу

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/.

"На судостроительном заводе в Волгограде 15 раз продлевали процедуру банкротства (с 2013 года на предприятии введено конкурсное производство в рамках банкротства предприятия - прим. ТАСС). Сейчас администрация региона совместно с правоохранительными органами активно включилась в работу по возрождению предприятия. Найден инвестор, с ним ведутся переговоры, но завод надо вывести из стадии банкротства. Надеемся, что в 2018 году будет принято решение по выводу из банкротства и, возможно, на заводе наладится производство продукции", - сообщил глава комитета промышленности и торговли администрации региона Роман Беков.

Он отметил, что Волгоградский судостроительный завод внесен в перечень стратегических предприятий РФ и у администрации "есть реальные планы по возобновлению здесь производства".

Завод основан в 1931 году как Красноармейская судоверфь в южной части Сталинграда (ныне Волгоград). Здесь в разные годы было налажено серийное производство танкеров, сухогрузов, судов типа "река-море". В 2009 году на Волгоградском судоремонтном заводе сменился собственник. Последний крупный заказ, выполненный на предприятии, - это постройка нескольких танкеров для Турции в 2010 году.

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