|Газетный киоск
|23.11.2017 04:40
Судостроительный завод в Волгограде в 2018 году может возобновить работу
ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/.
"На судостроительном заводе в Волгограде 15 раз продлевали процедуру банкротства (с 2013 года на предприятии введено конкурсное производство в рамках банкротства предприятия - прим. ТАСС). Сейчас администрация региона совместно с правоохранительными органами активно включилась в работу по возрождению предприятия. Найден инвестор, с ним ведутся переговоры, но завод надо вывести из стадии банкротства. Надеемся, что в 2018 году будет принято решение по выводу из банкротства и, возможно, на заводе наладится производство продукции", - сообщил глава комитета промышленности и торговли администрации региона Роман Беков.
Он отметил, что Волгоградский судостроительный завод внесен в перечень стратегических предприятий РФ и у администрации "есть реальные планы по возобновлению здесь производства".
Завод основан в 1931 году как Красноармейская судоверфь в южной части Сталинграда (ныне Волгоград). Здесь в разные годы было налажено серийное производство танкеров, сухогрузов, судов типа "река-море". В 2009 году на Волгоградском судоремонтном заводе сменился собственник. Последний крупный заказ, выполненный на предприятии, - это постройка нескольких танкеров для Турции в 2010 году.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/4750248
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|Расследования
|23.11.2017 05:11
Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцирующейся на территории Волгограда, приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей за причинение физических и нравственных страданий сослуживцу. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Волгоградского гарнизонного военного суда, военнослужащий обвинялся по ч.1 ст. 335 УК РФ (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). В суде установлено, что конфликт произошел возле столовой воинской части. Военнослужащий, желая показать свое превосходство над сослуживцем, потребовал выбросить пластиковый стакан с чаем. Когда тот отказался, ударил его кулаком в нижнюю челюсть, причинив ему "физическую боль и нравственные страдания". Постановление суда в законную...
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|Аналитика
|22.11.2017 20:17
«Высота 102 ТВ»: На митинге в поселке Волгоградской области глава района держал ответ перед казаками
Смотрите сегодня в программе: семьи казаков Даниловского района Волгоградской области вышли на санкционированный митинг из-за увольнения директора школы. Пять минут назад: муниципальная парковка у Привокзальной площади Волгограда тихо вернулась к коммерческим тарифам. Зима близко: центральные улицы Волгограда по примеру Москвы начнут обрабатывать жидкими реагентами. День профориентации: студентам и выпускникам ВУЗов Волгограда с ограничениями здоровья рассказали о трудоустройстве. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
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|Общество
|22.11.2017 17:38
Решение Котовского районного суда 2008 года о взыскании с инвалида-колясочника полумиллиона рублей кредита «Сбербанка» отменено. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в общественной организации «Кредитный правозащитник», которая представляет интересы волгоградца Василия Аникина в суде. Котовский райсуд удовлетворил заявление общественников о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводом для возвращения к процессу девятилетней давности явился установленный в июле текущего года полицией факт подделки подписи инвалида в договоре поручительства. Сам должник, бывший работодатель Аникина, который подделал подпись - уголовной статьи избежал, поскольку истек срок давности привлечения его к ответственности. В случае, если районный суд по итогам пересмотра откажет «Сбербанку» во...
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|Общество
|22.11.2017 17:09
Судебные приставы в Красноармейском районе произвели арест железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих волгоградской организации, в счет погашения долга. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в УФССП по региону. Однако реализовывать имущество не пришлось, должник оплатил задолженность, чтобы пути оставались на прежнем месте. Речь идет о долге в 1,5 миллиона рублей, который стал причиной судебного разбирательства между двумя организациями Волгограда. Являясь должником по исполнительному производству, добровольно организация крупный долг не погашала. В результате принятых мер был наложен арест на железнодорожные пути необщего пользования, протяженностью около 90 погонных метров. Спустя некоторое время задолженность, а также исполнительский сбор в размере 103 тысяч рублей...
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|Происшествия
|22.11.2017 17:05
Сотрудники полиции города Курска устанавливают местонахождение 26-летней жительницы Волгоградской области, подозреваемой в мошенничестве. Об этом говорится на официальном сайте МВД по Курской области, сообщает ИА «Высота 102». Злоумышленница сдала в один из ломбардов Курска дорогую бижутерию, позиционируя её как золотые украшения. За позолоченные медные цепочки, кольца и браслеты получила почти 60 тысяч рублей. Сотрудники ломбарда при проведении повторной проверки заложенного имущества выявили подделки и обратились в полицию. Злоумышленница в настоящий момент не задержана и объявлена в федеральный розыск. Следствие имеет основания полагать, что девушка могла совершить несколько аналогичных преступлений и в соседних регионах. Если вина подозреваемой будет доказана, за мошенничество...
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|Происшествия
|22.11.2017 16:29
Депутат Волгоградской областной думы Геннадий Мурылев сегодня был признан банкротом. Начата процедура реализации его имущества, сроком в четыре месяца. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. Заседание суда по рассмотрению результатов процедуры назначено на 12 марта 2018 года. Напомним, что сумма долга, которую кредиторы требуют от Геннадия Мурылева, составляет более 7 миллиардов 267 миллионов рублей. Напомним, в 2015 году судебные приставы пытались взыскать с Геннадия Мурылева более 1,5 миллиарда рублей. Это был долг по кредиту завода "ЖБИ №1", гендиректором которого являлся Мурылев. В 2013 году суд Центрального района обратил взыскание на именные акции ОАО "ВЗ...
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|Экономика
|22.11.2017 16:00
В Волгограде этой зимой проведут эксперимент по обработке дорог жидкими реагентами, как это делают в Москве. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной дорожному строительству в регионе, руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов. По его словам, в качестве жидкого реагента будет применяться бишофит, который производится в Волгограде. Такая возможность появилась у города в связи с закупкой новой дорожно-уборочной техники. Представители профильных областного и городского комитетов отчитались также о результатах масштабного дорожного ремонта, который проводился и в регионе, и в городе-герое. Так, с 2014 года дорожными работами было охвачено около 1,5 тысячи километров автотрасс. В...
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|Расследования
|22.11.2017 15:58
Директор муниципального автономного учреждения "Проектно-архитектурное бюро" Владимир Сыч осужден к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей за получение взятки за подписание актов приемки работ по ремонту крыш многоквартирных домов в Урюпинске по программе капремонта. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, Сыч также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительного надзора и контроля сроком на 1 год. Он взят под стражу в зале суда. Стоит отметить, что ранее ему было назначено наказание в виде 8-миллионного штрафа, но прокуратура обжаловала приговор. По материалам дела, между МАУ "Проектно-архитектурное бюро"...
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|Общество
|22.11.2017 15:04
Депутаты Волгоградской гордумы предложили перенести срок вступления в силу своего же решения о выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Волгограда, должности муниципальной службы Волгограда, и лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления Волгограда с 1 января 2018 года на 1 января 2019 года. Как говорится в проекте решения, который находится на рассмотрении в КСП Волгограда, причина – в недостаточности средств бюджета Волгограда на его реализацию, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект. Согласно финансово-экономическому обоснованию, в случае принятия проекта решения, экономия бюджетных средств в 2018 году составит свыше 164 млн рублей. Как...
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|Общество
|22.11.2017 14:35
Нерадостным выдался недавно прошедший юбилей Великой Октябрьской революции для жителей дома №7 по ул. Пушкина города Урюпинск Волгоградской области. За сто лет, которые прошли с тех пор, и в мире, и в стране много что изменилось. И только двухэтажный дом, возведенный в революционное лихолетье, время никак не затронуло. Видимо, именно так считают местные чиновники, которые не признают аварийным здание с печками в квартирах и с одной цивилизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Уличный туалет, отсутствие воды и газового отопления – вот все прелести проживания в таком строении. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница этого дома – ровесника революции –...
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|Происшествия
|22.11.2017 13:56
Сегодня на улице Колосовой в Кировском районе произошел несчастный случай, в результате которого переломы получила 74-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель автобуса «Волгабас» маршрута №2 высадил пассажиров на остановке «503-й квартал», затем закрыл двери и начал трогаться от остановки. В это время в заднюю дверь автобуса, которая неплотно закрылась, попыталась вбежать пенсионерка, однако упала и попала под правое заднее колесо машины. В настоящее время она госпитализирована в медицинское учреждение с переломами. Подробности произошедшего и степень вины...
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|Экономика
|22.11.2017 13:15
Подходит к завершению первый этап строительства Разгуляевского канализационного коллектора. В настоящее время на участке рядом с ТРК «Европа Сити Молл» осуществляются работы по подключению коммуникаций в существующий шахтный коллектор диаметром 2500 мм. Здесь же сооружается специальная железобетонная камера. С ее помощью стеклопластиковые трубы будут примыкать к шахтному коллектору. Подробнее о ходе работ ИА «Высота 102» рассказал руководитель управления проектирования ООО «Концессии водоснабжения» Александр Кочелев: «Мы находимся возле камеры К-42, являющейся точкой подключения новых сетей в существующий канализационный коллектор. На данный момент специалистами ведется комплекс монолитно-бетонных мероприятий и выставляется арматура. После выполнения этого комплекса работ будет произведена...
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|Расследования
|22.11.2017 12:45 (Обновлено: 22.11.2017 14:09)
В Волгограде оставили неизменным приговор одному из супругов-похитителей ребенка в Ростовской области
Нашумевшее на всю страну дело супругов Павловых из Чернышковского района, которые похитили ребенка в Ростовской области, чтобы скрыть гибель приемного сына, сегодня рассмотрела апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", жалобу на приговор подал глава семейства Андрей Павлов. Мужчина надеялся, что в вышестоящей инстанции ему смягчат наказание. Но этого не произошло. Напомним, что в сентябре этого года приговором Чернышковского райсуда Павлов, который обвинялся в похищении ребенка, был осужден к 6 годам колонии строгого режима, а его жена Наталья получила 7 лет колонии общего режима. Женщину также признали виновной в оставлении ребенка в...
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|Телекурьер
|22.11.2017 12:24
"Не любо!": В Волгоградской области казаки на митинге выразили недоверие главе района из-за отставки директора школы
В рабочем поселке городского типа Даниловка Волгоградской области состоялся митинг против увольнения директора Березовской кадетской школы-интерната Николая Дорофеева. Как сообщает ИА «Высота 102», около 100 человек, жителей станицы Березовской, городского округа Михайловка и хутора Сидоры приехали в Даниловку, чтобы поддержать уже бывшего директора, проработавшего на этом посту 18 лет. Многодетные родители, ветераны, представители казачьих общин потребовали от главы района Сергея Токарева отменить его решение об увольнении Николая Дорофеева, так как без него «школа пропадет». По словам участников митинга, дети плакали, узнав, что Николай Дорофеев, которого обожали ученики, больше не будет руководить школой, в которой, как рассказали родители, царили порядок и...
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|Общество
|22.11.2017 11:56
Муниципальное предприятие «ВПАТП №7», в чьем ведении сейчас находится парковка у железнодорожного вокзала Волгограда, без лишнего шума изменило временной период бесплатной стоянки, сообщает ИА «Высота 102». Те самые 5 минут, которыми «козыряла» мэрия в июне 2016 года, когда парковка перестала принадлежать коммерсантам, теперь передумали «дарить» автомобилистам. 20 бесплатных минут без лишнего шума снова стали скромными 15-ю. Вопрос решили, аккуратно заклеив цифры на информационном стенде. Ранее пресс-служба городской администрации в своих релизах делала упор именно на дешевизну стоянки у Привокзальной площади, хотя на деле тарифы оказались такими же, как на коммерческих парковках. Единственным отличием муниципальной парковки от...
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