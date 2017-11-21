







Нашумевшее на всю страну дело супругов Павловых из Чернышковского района, которые похитили ребенка в Ростовской области, чтобы скрыть гибель приемного сына, сегодня рассмотрела апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", жалобу на приговор подал глава семейства Андрей Павлов. Мужчина надеялся, что в вышестоящей инстанции ему смягчат наказание. Но этого не произошло.

Напомним, что в сентябре этого года приговором Чернышковского райсуда Павлов, который обвинялся в похищении ребенка, был осужден к 6 годам колонии строгого режима, а его жена Наталья получила 7 лет колонии общего режима. Женщину также признали виновной в оставлении ребенка в опасности, причинении смерти по неосторожности и мошенничестве. Выяснилось, что после смерти приемного сына супруги незаконно получили 60 тысяч рублей от государства на его содержание. Свою вину тогда они полностью признали.

По материалам дела, в сентябре 2016 года их приемный сын, играя, обварился кипятком и получил сильный ожог ног. Опасаясь лишения права опеки над детьми и, соответственно, положенных законом выплат Наталья Павлова не стала обращаться за помощью к врачам. Более 20 дней она пыталась самостоятельно лечить ребенка подручными средствами. Даже когда состояние малыша ухудшилось, приемная мать в медучреждение не обратилась. Вскоре мальчик умер и женщина закопала его на заднем дворе дома, а детям и мужу сказала что он пропал. Чтобы не лишиться пособий, супруги решили похитить похожего ребенка. Тогда злоумышленникам "помог" случай, уточнили в пресс-службе областного суда. Супруги поехали за продуктами в Ростовскую область в город Морозовск. И там Наталья увидела в магазине мальчика, очень похожего на погибшего приемного сына. Об этом Павлова рассказала мужу. Ее супруг дождался пока местная жительница с внуком выйдут из магазина, а затем брызнул в лицо женщине из газового баллончика. В этот момент Наталья схватила малыша и отнесла его в машину. Следственно-оперативной группе понадобились сутки, чтобы найти похитителей мальчика и вернуть его родителям. Сегодня орудие нападения было изучено судом. Отметим, что сам осужденный Павлов на сегодняшнем заседании не присутствовал.



