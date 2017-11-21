В Волгограде огласили приговор о взятке в 5 миллионов рублей

Работа по сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса в регионе станет еще активнее - в Волгоградской области открывают дополнительные пункты по работе с гражданами. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня было заявлено на встрече инициативной группы с советом Общественной палаты региона. Промежуточные результаты, озвученные на встрече, пока скромные: на сегодняшний день, начиная с 16 ноября, удалось собрать 2931 подпись из необходимых 38 тысяч. Сделать это нужно до 13 декабря. Подписи затем доставят в облизбирком, который должен их проверить. После завершения этой процедуры документы направят в областную думу, которая и объявит дату голосования. В ближайшие дни...

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