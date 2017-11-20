Волжский готовит зимнюю сказку к Новому году

В Волжском стартовали работы по украшению города в преддверии Нового года и Рождества: праздничная иллюминация появляется на общественных территориях по всему городу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новогоднее настроение встречает жителей и гостей уже на въезде в город. Здесь, на площади Строителей, установлены миниатюрные «пряничные» домики со светодиодной подсветкой. На разделительной полосе напротив площади Ленина продолжаются работы по украшению елей. На деревьях появились элементы праздничной иллюминации – белые светодиодные круги. В ближайшее время рабочие дополнительно смонтируют подсветку зелёного цвета.

Заиграет новогодними красками и новая часть города. Необычная праздничная иллюминация – разноцветные светодиодные геометрические фигуры – украсит ели на разделительной полосе напротив торгового центра. Здесь уже выполнили все необходимые подготовительные работы: подвели кабели и установили электрические щиты.

Новогоднее настроение придёт в каждый уголок города, - заявляют власти Волжского. А многие элементы праздничной иллюминации останутся и после праздников.



