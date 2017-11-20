Дворцы культуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пребывающие в крайне удручающем состоянии, получили надежду на обновление. О том, что в регионе должен быть реализован такой проект, сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии "Единая Россия " заявил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", на один ДК будет приходиться 10-20 млн рублей. Фианансирование будет выделяьтся на конкурсной основе. Часть денежных средств будет выделена из региональной казны, часть - из бюджетов районов и городских округов. "Там не нужен суперский ремонт, - разъяснил губернатор, - но обязательно нужно привести в порядок помещения, фасад, предусмотреть кондиционирование или систему вентиляции, кинотеатр, места для занятий детей в кружках, благоустроить территории".

"С кондачка принимать решение нельзя, - заявил глава региона. - Нужно определиться с объемом финансирования". Он попросил партийцев и профильные ведомства заняться проработкой данного проекта. По итогам 1 квартала 2018 года должно быть понимание по его реализации, заключил губернатор.