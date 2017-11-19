В Волгоградской области стартовал очередной этап цикла учебных семинаров для председателей советов многоквартирных домов и простых собственников по управлению многоквартирными домами и проведению капитального ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, жителям разъясняют механизм реализации региональной программы, их права и обязанности в ходе контроля за подрядными организациями, осуществляющими капремонт, и при приемке дома в эксплуатацию. Как утверждают в фонде, подобное прямое общение с собственниками, как уже показала практика, становится мощным эффективным инструментом в процессе выстраивании конструктивных взаимоотношений граждан как с самим фондом капремонта, так и с другими профильными ведомствами и организациями.

Напомним, в регионе с прошлого года работает институт общественных жилищных инспекторов, которые защищают самих себя и других собственников многоквартирных домов от недобросовестных организаций и частных лиц, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ. По словам председателя правления региональной общественной инспекции «Народный контроль Волгоградской области» Елены Шилиной, сотни волгоградцев уже получили необходимую информацию по разрешению конфликтной ситуации.



