На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились «скелеты» лестниц





На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились части лестничных пролетов, которые здесь должны быть установлены к декабрю этого года. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в районе автовокзала рабочие приступили к монтажу составляющих одной из двух лестниц.





Напомним, на окончание работ на Комсомольском путепроводе было выделено около 39 миллионов рублей. Компания «Дорис» должна установить защитные экраны и лестничные сходы, привести в надлежащее состояние опорные и пролетные строения, осуществить ремонт деформационных швов на тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком и так далее. Ранее со своими обязанностями по ремонту путепровода не справилась фирма «Аваль-Строй». Контракт с ней был расторгнут, администрации Волгограда удалось отсудить у недобросовестного подрядчика около 3 миллионов рублей.



