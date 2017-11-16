По делу экс-чиновника администрации Волгоградской области огласили секретные сведения





Сегодняшнее заседание по делу обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области закрыли от прессы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в процессе выступали свидетели, которые огласили некие конфиденциальные сведения. В то же время защитник Романа Самороковского также выступил с ходатайством о запрете видеосъемки. Эту просьбу он обосновал тем, что его подзащитный не признает себя виновным, поэтому видеосъемка может навредить его репутации. Ходатайство адвоката было поддержано и представителем прокуратуры.

Напомним, Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов обвинялись в получении взяток от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток варьировался от 20 до 100 тысяч рублей и в итоге составил 160 тыс. рублей.

Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками отдела ЭБиПК УМВД России по Волгограду и УФСБ России по области. Предварительное расследование проводилось СУ СК России по региону. Санкция наиболее тяжкого из совершенных преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении подельника обвиняемого - Имама Мевлидова - уголовное дело выделено в отдельное производство, поскольку он находится в розыске.



