



Сегодня на VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме за второе рождение памятника архитектуры Царицына волгоградский бизнесмен получил награду. Как сообщает ИА «Высота 102», премия «Феникс» вручена гендиректору ООО «Интер-Нова» Денису Шилихину «за лучший проект приспособления объекта промышленного наследия» - «Лофт 1890 – креативное бизнес-пространство».

Премия вручается частным инвесторам за достижения в сфере сохранения и приспособления объектов недвижимого культурного наследия под реалии сегодняшнего дня. В состав жюри входят специалисты в сфере сохранения памятников, сотрудники Министерства культуры РФ и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.





Известное в Волгограде креативное пространство «Лофт 1890», расположенное на улице 10-ой дивизии НКВД в Центральном районе, является памятником архитектуры Царицына. Инвесторы подошли к его реконструкции со всей бережностью, сохранив дух, красоту сооружения, но вдохнув в него новую жизнь. В конце XIX века на этом месте находилось 11 зданий, составляющих комплекс Жигулёвских пивных складов. В здании нынешнего «Лофта» располагалась контора Царицынского склада Жигулёвского пивоваренного завода - одного из 48 филиалов по России. Данный объект - единственное сохранившееся здание.

Фото здания: geometria.de.com