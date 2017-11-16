В Волгограде суд приостановил рассмотрение дела Олега Михеева

За 10 месяце этого года медосмотры прошли 366,5 тысяч детей, проживающих в регионе. Из них лишь 22% были признаны здоровыми, 69% - имеют функциональные нарушения. А у 10% обнаружены хронические заболевания, в том числе грозящие инвалидностью. Такие данные, сообщает ИА "Высота 102", озвучил председатель комитета по здравоохранению Волгоградской области Владимир Шкарин сегодня в областной думе на парламентском часе, посвященном медицинской профилактике. Всего же за январь-сентябрь в центрах здоровья региона обследование прошли 47,4 тысячи человек. У 63% взрослых и 59% детей выявлены факторы риска по развитию заболеваний. Почти у половины граждан, которые в этом году в регионе прошли осмотры...