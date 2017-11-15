Записанный в Волгограде видеоклип про дядю Вову «зашагал» по миру







Нашумевший видеоклип на песню «Дядя Вова», в съемках которого приняли участие ученики кадетских классов и депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко, продолжает вызывать бурные споры как у его сторонников, так и у его критиков. Более сотни не только российских интернет-порталов, но и международных изданий, в том числе, известная английская газета «Sun» уделили внимание этому клипу, а читатели – бурно комментировали. Причем обсуждалась не только творческая составляющая песни, но и ее содержание. Не остались в стороне и региональные интернет-сайты, некоторые из которых позволили себе от имени всех волгоградцев выразить возмущение появлением данного клипа.









Надо сказать, что и мнения сотрудников редакции ИА «Высота 102» по поводу взорвавшего интернет-пространство видеоролика разделились. Но одно можно сказать точно – он никого не оставил равнодушным. Не позволяя себе высказываться за всех волгоградцев, мы приводим мнения и комментарии известных жителей города. Подробности - в нашем материале.











Сергей Трофимов, главный редактор ИА «Высота 102»: Несколько раз посмотрел запись прямого эфира ведущего Антона Степаненко и поразило, сколько неточностей и искажений фактов допустил журналист федерального канала. Ну, во-первых, Антон Степаненко назвал детей «курсантами кадетского училища». Это неправда. Такого училища в Волгограде нет и никогда не было, а в клипе снимались ученики кадетских классов обычной образовательной городской школы. Может, кто-то считает, что это мелочи. Но именно такие «мелочи», а на самом деле – неточности, были тут же подхвачены и другими СМИ. И еще. Антон Степаненко постоянно ссылается на свое субъективное мнение. Позволю и себе высказать свое субъективное мнение. Признаюсь, особенно задели высказывания журналиста федерального канала в заключении сюжета, где Антон Степаненко, по всей видимости, ностальгирует по цензуре. Но и здесь он допустил искажение фактов из советской истории. Напомню, журналист заявил, что неплохо было бы вернуть прошлые времена, когда разрешения на выпуск произведений давались в областной филармонии и в горкоме комсомола. Видимо, он что-то подзабыл или лукавит. Напомню, с 1922 по 1991 годы цензура осуществлялась главным управлением по делам литературы и издательств – Главлитом. В частности, именно это ведомство давало разрешение на выход той или иной газеты, статьи, текстов или другой информации. Оно же осуществляло строгую цензуру всех книжных и периодических изданий. Если говорить об органах комсомола, то там это все лишь согласовывалось. Господин Степаненко откровенно врет! Я надеюсь, что его сожаления по поводу отмены цензуры не отражают мнение всей редакции телеканала «Россия 24». Вообще, у меня вызывает удивление тот факт, что этот патриотичный видеоклип, безобидный, по большому счету, вызвал такой ажиотаж. Песня Николая Расторгуева «Не валяй дурака, Америка!», написанная в далеком 1990 году, почему-то общественного резонанса не вызвала. Тогда как там была еще более жесткая фраза про возвращение Аляски. Почему «ценители музыкального искусства» в песне «Любэ» не увидели ничего криминального, а песня, исполненная волгоградскими школьниками, вдруг так сильно их возмутила?... Что касается президента, то в интернете ему и так достается от неизвестных пользователей, скрывающихся за всякими никами. Я бы даже сказал, в его адрес раздаются дикие оскорбления, и никого почему-то это не задевает. Может, стоит заняться и обсудить именно эту тему? А не идти на поводу политических оппонентов главы государства, главная цель которых – попасть во власть. Из всей шумихи вокруг песни я бы выделил главное: в Европе вновь заговорили о Сталинграде-Волгограде, с которого во время Второй Мировой войны началось освобождение европейских стран от фашизма.









Татьяна Лебедева, член Совета федерации:

В целом песня мне понравилась, только к содержанию последнего куплета есть вопросы. Немного перебор. Но, если послушать некоторые другие патриотические произведения, то бывает еще хуже. Если пытаться понять мотивы, почему эту песню исполнили именно сейчас, то в нынешнюю политическую ситуацию она вполне вписывается. Мы должны стоять на своем, жестко защищать интересы России. Для нас, воспитанных в советское время, патриотизм - это естественно. Мне понравилось, что дети поют на Мамаевом кургане, священном месте, за которое бились их предки, и сама идея хорошая. А фраза «Дядя Вова, мы с тобой!» из уст детей звучит совершенно нормально.









Алексей Васин, директор историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», председатель Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества:

Мне лично, как русскому человеку, песня понравилась. Она – о нашей Родине, патриотизме, любви к Отечеству. Но на месте автора я бы более тщательно подошел к литературному тексту и не стал бы заниматься конкретизированием какой бы то ни было личности. Ни для кого не секрет, что глава нашего государства не приемлет такого, я бы сказал, выпячивания себя. Это ему, насколько знаю, никогда не нравилось. А так песня на все сто, наши дети должны исполнять патриотические песни обязательно. Потому, что это тоже элемент воспитания и любви к нашей Родине.













Сергей Горняков, лидер реготделения партии «Единой России», заместитель председателя Волгоградской облдумы:

Если начать разбирать текст по крупинкам, то можно договориться непонятно до чего, поэтому выдергивать из контекста отдельные фразы не нужно. В целом, эта композиция нацелена на поднятие патриотического духа, которым сегодня Волгоград более пропитан, нежели Москва, к моему сожалению. В провинции люди более патриотично настроены, чем в крупных городах. Поэтому в головах у тех кто, к примеру, из Москвы к нам приезжает с митингами - одни мысли, у нас – совсем другие. Мы все помним патриотические песни, которые исполняли во время Великой Отечественной войны от мала до велика. Один из примеров - песня «Вставай, страна огромная». Все их пели, с ними шли в бой и побеждали.













Станислав Малых, директор Волгоградской областной филармонии:

Как профессиональный музыкант, безусловно, я вижу недостатки в оформлении материала. Есть вопросы к тексту, аранжировке, клипу, т.е чисто технические. А сама идея мне понравилась.

Анатолий Заневич, директор Волгоградского морского центра:

Мне все в клипе понравилось. И музыка, и слова, и патриотическое начало. Единственное, что «режет по ушам», так это обращение «дядя Вова». Я почти 25 лет работаю с детьми, которые учатся у нас с 5 по 10-й класс, и, несмотря на то, что у нас очень доверительные отношения, я им здесь почти как отец и мать, им бы никогда не пришло в голову назвать меня «дядя Толя». Остальное – все прекрасно.



















