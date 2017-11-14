|Расследования
|14.11.2017 16:02(Обновлено: 14.11.2017 16:02)
В Волгограде подпольный торговец табаком пошел под суд
На пять с половиной миллионов рублей продал табачного контрафакта житель Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, незаконным бизнесом 40-летний мужчина занимался почти год. Он покупал поддельные сигареты, маркированные знаками известных фирм оптом, и через интернет перепродавал их другим торговцам. Этот бизнес сотрудники полиции “накрыли” еще в прошлом году. А сейчас, собрав доказательства, передали дело в суд. Отметим, что ущерб табачным компаниям оценивается в два миллиона рублей. А подпольному бизнесмену грозит не только крупный штраф, но и реальный тюремный срок.
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...
В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Происшествия
|14.11.2017 20:11
Самолет рейса “Ростов-Москва” совершил экстренную посадку из-за одного пассажира-нарушителя. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе волгоградского аэропорта, борт приземлился в 18:11, а снова взлетел лишь в 19:13. Сам нарушитель правил перелетов был передан полицейским линейного управления МВД. По данным, полученным информагентством от представителей экстренных служб, нарушитель закурил на борту электронную сигарету.
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|Аналитика
|14.11.2017 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у фонда капремонта под конец года дошли руки до реализации программы замены лифтов
Смотрите сегодня в программе: компания, готовая достроить дома скандального ЖК «Европейский», пока не нашла понимания у банка-кредитора. Руки дошли: за полтора месяца до конца 2017 года региональный оператор фонда капремонта начал реализацию программы замены лифтов. Пресс-тур: иностранные журналисты вспомнили день ВДВ в Волгограде и увидели, как город-герой готовится к чемпионату мира по футболу. Перебрали: координатор регионального штаба Алексея Навального получил 15 суток за то, что шеф-оппозиционер увлекся митингом. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в...
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|Общество
|14.11.2017 17:52
В Волжском внедрён в эксплуатацию уникальный технический проект. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, специалисты муниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» разработали систему видеофиксации за наблюдением в местах несанкционированных свалок. Устройства круглосуточной видеофиксации установлены с целью выявления нарушителей благоустройства. Согласно техническим характеристикам видеокамеры снабжены инфракрасной подсветкой, поэтому в тёмное время суток съёмка ведётся в инфракрасном диапазоне. Кроме того, видео имеет высокое качество разрешения сигнала (Full HD) и передаётся в центр мониторинга, где обрабатывается специалистами. Особенность проекта в том, что все камеры имеют автономное питание и установлены в местах, где отсутствуют необходимые для обычных устройств электричество, проводной и мобильный...
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|Общество
|14.11.2017 17:15
В Волгограде «Сбербанк» не готов расстаться с залоговым имуществом «Парка Европейского» по сходной для нового застройщика цене
Условия, выставленные «Сбербанком» по продаже залогового имущества фирмы «Орион», не устраивают потенциального застройщика ЖК «Парк Европейский». Как заявил сегодня на встрече с обманутыми дольщиками жилого комплекса заместитель руководителя инспекции госстройнадзора по региону Роман Касьянов, кредитной организации предлагалось реализовать залоговое имущество за 100 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102». При таком варианте компания «Пересвет-Регион-Дон» могла рассмотреть возможность совместного завершения строительства и ЖК «Доминант», и «Парка Европейского». Однако «Сбербанк» выставил свою цену – 500 млн. «Экономический анализ этого предложения показал его нерентабельность – застройщик уйдет в минус. Поэтому сейчас решается вопрос по достройке этих жилых комплексов отдельно. Во многом ситуация...
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|Расследования
|14.11.2017 15:43
В Волгоградской области разыскивают водителя КАМАЗа, причастного к смертельному наезду на велосипедиста
Разыскивается водитель КАМАЗа, причастный к совершению смертельного ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня с 06:00 до 07:00 часов на 45 км автодороги «Цимлянск - Нижнегнутов – Чернышковский» неустановленный водитель, двигаясь со стороны х.Нижнегнутов в сторону р.п. Чернышковский, совершил наезд на 57-летнего мужчину-велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции совместно с нарядом ДПС обнаружены осколки фары, повторителя указателя поворота и фрагмент надписи автомобиля, по которым установлена марка машины, причастная к...
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|Расследования
|14.11.2017 15:27
Сегодня Волжский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима местного жителя, который воевал в Сирии на стороне ИГИЛ - запрещенной в России организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Расследование уголовного дела осуществлялось органами УФСБ России по Волгоградской области. По материалам дела, в декабре 2013 года волжанин, руководствуясь идеями исламского терроризма, принял решение выехать в Сирию. Вместе со своей семьей он добрался железнодорожным транспортом на Украину, затем самолетом - в Турцию, где, минуя на автомобиле турецко-сирийскую границу, оказался...
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|Экономика
|14.11.2017 15:22 (Обновлено: 14.11.2017 16:50)
В рамках новой акции предприниматели малого бизнеса смогут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 9% годовых для дополнительного финансирования компании на покрытие кассовых разрывов до 1 года. Акция продлится до конца января 2018 года. Кредитный продукт «СуперОвердрафт» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без залога сроком до 5 лет на сумму до 60 млн рублей, при этом транш в рамках кредитного лимита предоставляется без ограничений по срокам. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба «Промсвязьбанка». Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в «Промсвязьбанке». ...
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|Расследования
|14.11.2017 15:08
Все четыре колеса на автомобиле подруги своей сожительницы порезал перочинным ножом мстительный 30-летний житель Руднянского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 28 октября он поссорился со своей спутницей жизни. После чего та решила уехать к своим родственникам в Рудню, о чем и заявила сожителю. Мужчина сказал, что этого не допустит. Тогда женщина в расстроенных чувствах бросилась к своей подруге с просьбой отвезти ее к близким. Та согласилась помочь. Вернувшись из райцентра, женщина-водитель легла спать, а утром обнаружила, что ее “четырнадцатая” лишилась покрышек. Так брошенный "Ромео" отомстил подруге своей девушки. О случившемся женщина-автолюбитель...
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|Общество
|14.11.2017 14:42
В пяти многоэтажках Волгограда стартовали активные работы по демонтажу аварийных подъемников. Об этом говорится на официальном сайте регионального фонда капремонта, сообщает ИА «Высота 102». В частности, замене подлежат пять подъемников по ул. К. Маркса, 19, пять лифтов в доме № 110 по ул. им. Маршала Еременко, четыре единицы будут заменены в доме № 18А по ул. Невской, три лифта заменят в доме № 16 по ул. Новороссийской, по одному – в домах № 130Б и 132Б по ул. Кирова. В общей сложности на проведение строительно-монтажных работ по указанным адресам регоператор направит свыше 20 млн. руб. Кроме того,...
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|Происшествия
|14.11.2017 13:14 (Обновлено: 14.11.2017 13:17)
Астраханские полицейские проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области, ДТП случилось в Ахтубинском районе на 203-м километре трассы «Волгоград - Астрахань». Водитель автобуса «Volvo», следовавшего из Ростова, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет. Авария произошла в неблагоприятных погодных условиях, связанных с туманом. По предварительным данным в результате ДТП пострадали 3 человека. 70-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника. Аналогичная травма и ушиб грудной клетки диагностированы у 69-летнего мужчины. 31-летний пассажир получил сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Всего в салоне...
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|Расследования
|14.11.2017 12:57
Житель Волгограда задержан за торговлю устройствами для прослушки, об этом ИА “Высота 102“ сообщили в региональном главке МВД. Мужчина купил через интернет четыре GPS-трекера со слотами для SIM-карты и микрофонами еще в прошлом году. Затем продал устройства жителю Котовского района. Котовчанин в свою очередь перепродал спецсредства своему знакомому. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали обоих торговцев нелегальным товаром и их покупателя. При обыске у них нашли два устройства для прослушки, два телефона, четыре SIM-карты и ноутбук. Задержанные сознались в содеянном и были отпущены под подписку о невыезде. Известно, что следователи регионального СК возбудили уголовное дело по ст. 138.1. УК РФ –...
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|Экономика
|14.11.2017 12:49
Для регионального фонда капремонта многоквартирных домов Волгоградской области ищут нового руководителя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, председатель комитета Олег Николаев распорядился провести в регионе новый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора - унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Напомним, в марте этого года по итогам аналогичного конкурса руководителем фонда был назначен Максим Борисов, который исполнял обязанности директора с декабря 2016 года после ухода с этой должности Сергея Сигаева. Сигаев, отметим, был первым руководителем этой некоммерческой организации в Волгоградской области. Он оставил...
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|Происшествия
|14.11.2017 12:40 (Обновлено: 14.11.2017 12:43)
Полтора килограмма черной икры и тушу рыбы осетровых пород обнаружили сотрудники ГИБДД в остановленном во Фроловском районе внедорожнике. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Водитель Toyota Land Cruiser 200, житель Калуги, нервничал во время проверки. Этим он вызвал подозрения правоохранителей. Незаконный груз был найден при досмотре автомобиля. Калужанин рассказал, что изъятую у него рыбу и икру он купил на одном из астраханских рынков и вез домой. Изъятая продукция отправлена на исследование. По результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.
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|Экономика
|14.11.2017 12:23 (Обновлено: 14.11.2017 12:23)
На федеральных телевизионных каналах стартовал очередной флайт рекламной кампании в поддержку марки «Сады Придонья». Новый яркий и динамичный ролик «Юбилей» – это завершающий аккорд коммуникации 2017 года, посвящённой 20-летию компании, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Садов Придонья». Трансляция новых рекламных роликов будет осуществляться до конца 2017 года на 10-ти федеральных каналах. Юбилейный год является ещё одним годом роста для компании и для марки «Сады Придонья», которая по праву считается её визитной карточкой. Надо отметить, что динамика продаж марки «Сады Придонья» по итогам работы компании за 10 месяцев составила 17,4 %. Выбранная много лет назад стратегия – развивать...
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|Происшествия
|14.11.2017 12:22 (Обновлено: 14.11.2017 12:24)
Сегодня утром в Чернышковском районе Волгоградской области в кювете обнаружен труп велосипедиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, тело обнаружено на 45-ом километре дороги Цимлянск – Нижний Гнутов – р.п. Чернышковский. На вид погибшему около 50 лет. Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, личность мужчины пока не установлена. Неизвестным остается также виновник ДТП, в результате которого погиб человек.
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Расследования
14 ноября 16:02
В Волгограде подпольный торговец табаком пошел под суд 2
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