В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонта









Для регионального фонда капремонта многоквартирных домов Волгоградской области ищут нового руководителя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, председатель комитета Олег Николаев распорядился провести в регионе новый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора - унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Напомним, в марте этого года по итогам аналогичного конкурса руководителем фонда был назначен Максим Борисов, который исполнял обязанности директора с декабря 2016 года после ухода с этой должности Сергея Сигаева. Сигаев, отметим, был первым руководителем этой некоммерческой организации в Волгоградской области. Он оставил должность по собственному желанию. Максим Борисов уволился в связи с переходом на другую работу. В настоящее время он трудоустроен на должность заместителя председателя комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. На сайте регионального регоператора указано, что обязанности руководителя сейчас исполняет Алексей Конотопкин - замруководителя фонда.

Глава областного комитета ЖКХ и ТЭК также распорядился утвердить состав конкурсной комиссии, которая будет знакомиться с документами претендентов. Их будут принимать уже с сегодняшнего дня до 12 января 2018 года, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней. Всего в состав конкурсной комиссии, которую возглавил Олег Николаев, входит 9 человек. Конкурс будет проводиться в три этапа: анализ анкетных данных, квалификационный экзамен и собеседование. Кандидат на должность руководителя регионального фонда капремонта должен иметь высшее образование, квалификацию по специальности строительство или юриспруденция и экономика, иметь опыт работы в сфере строительства или жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет. Не допускается наличие неснятой или непогашенной судимости, неисполненного наказания за административное правонарушение. Признание судом претендента недееспособным или ограничено дееспособным, нахождение на учете в наркологическом или в психоневрологическом диспансерах также являются обстоятельствами, препятствующими назначению на должность руководителя фонда капремонта.



