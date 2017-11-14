







Запас консервов, а также предметы быта 40-х годов прошлого века обнаружены на борту БК-31, поднятом со дна Волги, сообщает ИА «Высота 102». Многие предметы, пролежавшие под водой 75 лет, находятся в отличном состоянии - об этом на своей странице в соцсети рассказал участник экспедиции, депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов.













Ранее поисковики отправили на экспертизу в полицию несколько стволов огнестрельного оружия, около 10 ящиков с патронами и другие боеприпасы времен Сталинградской битвы, найденные на бронекатере.

Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября. На борту найдены останки 9 бойцов-краснофлотцев. Известно, что свой последний бой речники приняли 9 октября 1942 года. Они до последнего вели огонь по немецким позициям и пытались спасти бронекатер. Поисковики предполагают, что судно затонуло после прямого попадания бомбы в палубу. БК-31 и его героический экипаж пролежали на отмели рядом с островом Голодный 75 лет. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки защитников Сталинграда, их вещи и оружие. В ближайшее время участники операции по подъему судна обещают рассказать обо всем, что удалось выяснить об истории бронекатера.

Фото Александра Осипова



