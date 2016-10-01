Иностранные журналисты приехали посмотреть на Волгоград перед ЧМ-2018

Представители СМИ Болгарии, Бразилии, Эквадора, Франции, Грузии встретились сегодня с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и пообщались с главой региона по поводу подготовки города к чемпионату мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые журналисты признались, что хотели бы увидеть, как готовится город к ЧМ-2018 воочию, а не на картинках. А журналист из Бразилии заявил, что для сборной его страны было бы здорово сыграть матчи чемпионата мира в Сочи из-за похожего климата.

Напомним, общая программа подготовки Волгограда к ЧМ-2018 включает 63 мероприятия. На сегодняшний день полностью завершено строительство трех гостиниц, введены в эксплуатацию международный пассажирский терминал аэропорта и новая взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение вертолетной площадки в волгоградской больнице скорой медицинской помощи №25, а также создание ряда крупных объектов коммунальной инженерной инфраструктуры. Идет масштабный ремонт и строительство дорог. Завершается строительство стадиона «Волгоград Арена», рассчитанного на 45 тысяч зрителей, и подготовка тренировочных площадок ВГАФК, «Зенит», «Олимпия».



