В Волгограде обманувшая дольщиков компания пошла по пути банкротства





Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Орион». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора Волгоградской области. Напомним, ООО «Орион» является застройщиком ЖК «Европейский», несостоявшиеся новоселы которого пополнили армию обманутых дольщиков Волгоградской области. Сегодня этот недостроенный жилой комплекс является самым проблемным с точки зрения поиска возможного инвестора для окончания строительства. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту исчезновения денег дольщиков ЖК «Парк Европейский». Так, находится под стражей Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер». Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ») Евгений Карпушов.

Между тем, по данным инспекции госстройнадзора по Волгоградской области, в настоящее время открыто конкурсное производство или введена процедура банкротства в отношении девяти застройщиков - ООО «Авто-С», ООО «ВСК», ЖСК «79/23», ООО «АхтубаСити-Парк», ООО «Квартстрой ВГ», «Юниж-Строй», ЗАО «СК Волго-Строй-Инвест», ООО «Стройкат» и ООО «УниверсалСтрой».



