







Оружие и боеприпасы с поднятого со дна Волги бронекатера переданы на экспертизу. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. При обследовании “речного танка” были найдены оружие и боеприпасы разной степени сохранности. Так, из недр корабля извлекли два ствола от огнестрельного оружия; четыре пистолета-пулемета, предположительно ППШ. В трех из них были диски с патронами. Также обнаружены семь винтовок Мосина, одна из которых со снайперским прицелом, одна СВТ (самозарядная винтовка Токарева) и еще одна винтовка неустановленного образца. В числе боеприпасов - четыре невскрытых оцинкованных ящика с патронами, их калибр еще не установлен. Также, в пяти вскрытых ящиках оказались почти четыре тысячи патронов калибра 7,62 миллиметра.













Сейчас с находками работают специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области. Они определяют их пригодность для стрельбы. По имеющимся сведениям, экспертиза займет несколько дней. Затем будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе оружия. Вероятно, после холощения и реставрации оно будет передано в музей.

Напомним, бронекатер проекта БК-31 был поднят со дна реки 5 ноября. На его борту были находились останки 9 речников-краснофлотцев. Свой последний бой они приняли 9 октября 1942 года. 75 лет судно и его экипаж пролежали на отмели рядом с островом Голодный. Разлившееся топливо и песок буквально законсервировали останки бойцов, их вещи и оружие.