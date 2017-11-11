Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Спорт
 12.11.2017 15:55(Обновлено: 12.11.2017 16:37)

«Ротор-Волгоград» проиграл команде из Тюмени со счетом 2:1



Матч 23 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России по футболу между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» завершился со счетом 2:1 в пользу сибиряков, передает корр. ИА «Высота 102». 



В начале первого тайма инициативу на поле захватили волгоградские футболисты. Это подтвердил гол, забитый в ворота гостей в конце 15 минуты нападающим «Ротор-Волгоград» Иваном Столбовым. Но на 35 минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Тюмени»  Иван Чудин. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. В конце игры на 85-й минуте гол в ворота волгоградцев забил нападающий Данил Карпов. Добавочное время ситуацию не изменило. Накал страстей был нешуточным: болельщики волгоградской команды в знак поддержки своих футболистов в конце матча даже сняли с себя всю верхнюю одежду. После окончания поединка к болельщикам для разговора подошел защитник "Ротора" Антон Пискунов. Позже в раздевалку к футболистам волгоградской команды зашел главный тренер Сергей Павлов. Игру своих воспитанников он оценил резко: "На кону был престиж волгоградского футбола, а вы проиграли!".
Отметим, что сегодня домашнюю игру волгоградцев, которая прошла на стадионе «Зенит», вновь посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 




К началу сегодняшней встречи «Ротор-Волгоград» с 20 очками занимал последнюю строчку турнирной таблицы. Команда «Тюмень», имея на своем счету 23 очка, располагалась на 17 строчке рейтинга.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде на новом стадионе презентовали Кубок ЧМ-2018Жителей из бараков в Краснослободске спустя месяц после фальш-новоселья пустили в домаВ Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевЗарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаВ Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора России
 
Актуальные интервью и комментарии

Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»

Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в России

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов

Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых...

«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы...

В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с...

Экономика 12.11.2017 11:28

В селах-погорельцах Волгоградской области после пожаров 2010 года построят три детских садаЕще одну попытку исполнить обязательства по строительству социальных объектов в пострадавших от природных пожаров 2010 года населенных пунктах предприняли власти Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ГУК «Управление капитального строительства» заказало работы по строительству детских садов на 40 мест в селе Русская Бундевка Руднянского района с начальной стоимостью контракта в 66,5 миллиона рублей, в селе Веселово Камышинского района – в 64,1 миллиона рублей, на ст. Лапшинская Котовского района – в 62,2 миллиона рублей. Дошкольные учреждения должны быть построены к осени следующего года. Напомним, после пожаров 2010 года в селах, пострадавших от огня, должны были...
Прочитана: 7107 раз
Общество 12.11.2017 10:10

В Волгограде увековечат память заслуженного энергетика и уникального человека На фасаде здания «Гидрострой» на проспекте имени Ленина, 15, появится мемориальная доска в память о заслуженном энергетике Российской Федерации Анатолии Ивановиче Ефимове. С ходатайством выступили филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания юга» - «Волгоградэнерго» и администрация Центрального района Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в КСП Волгограда, где рассматривался проект решения «Об утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде».  Расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски и обязательства по содержанию и обеспечению ее сохранности возьмут на себя волгоградские энергетики.  ...
Прочитана: 1475 раз
Общество 12.11.2017 09:34

В общежитии Волгоградского педуниверситета «в окно» улетят 9 млн рублей 551 окно должны заменить в общежитии Волгоградского социально-педагогического университета до конца текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, стоимость заказа составляет почти 9,2 млн рублей. Здание общежития расположено на проспекте Ленина, 78а в районе остановки Мамаев курган. Общежитие секционного типа с комнатами на два и три человека рассчитаны на 528 человек. Как раз мимо обновленного фасада здания будет проходить дорога, соединяющая Нулевую продольную магистраль, строительство которой сейчас завершается, с Первой продольной. Итоги электронного аукциона должны быть подведены в первых числах декабря. Замене подлежат оконные проемы как в студенческих комнатах, так и на...
Прочитана: 2196 раз
Общество 12.11.2017 07:22

Около 16,5 миллиона рублей планируется потратить из бюджета Волгоградской области на приобретение новогодних подарков для детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, будет закуплено 112184 праздничных наборов весом не менее 460 граммов каждый, в котором карамели должно быть не более 30% от всех конфет. Остальные сладости – это шоколадные кондитерские изделия. К слову, заказчик озвучил и еще одно требование к поставщику услуг - включить в состав новогодних подарков не менее одной конфеты (за исключением карамели) и не менее одного шоколада молочного с желейной начинкой с изображением на этикетке скульптуры "Родина-мать зовет!".
Прочитана: 1853 раз
Культура 12.11.2017 06:50

Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в Волгоград В Волгограде на сцене театра «Царицынская опера» 14 и 15 ноября пройдут гастрольные спектакли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе "Царицынской оперы", труппа представит зрителям два классических оперных спектакля — «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини. За 85 лет работы коллектив осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В 2014 году, когда театр находился на пике творческой славы, планы коллектива нарушила война. В  результате обстрелов...
Прочитана: 1975 раз
Общество 11.11.2017 20:37

Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение им сделала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая вместе с ребятами приняла участие в творческом эксперименте. Автор песни – музыкант-любитель из Москвы Вячеслав Антонов.  Съемки клипа проходили в студии звукозаписи и на Мамаевом кургане. Стоя на главной высоте России, правнуки защитников Сталинграда спели о мощи и славе нашего государства и готовности защитить ее рубежи в случае опасности. Отнюдь не детский текст песни в детских устах приобретает особый смысл и подтекст. 
Прочитана: 27898 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 11.11.2017 19:40

Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов Ровно 75 лет назад - день 11 ноября 1942 года стал одним из самых кровопролитных в истории Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Российского военно-исторического общества. Ранним утром немецко-фашистские войска предприняли последний штурм Сталинграда – в течение всего дня враг бросал на советские позиции мощные силы, подтянутые из тылов. Фронт наступления был растянут на 5 километров. Основной удар был направлен на 62-ю армию генерала В. И. Чуйкова, на дивизии И. И. Людникова, В. А. Горишнего, В. П. Соколова, С. С. Гурьева. Потери с обеих сторон были огромными. Бойцы Красной армии сдерживали натиск врага героическими усилиями....
Прочитана: 5428 раз
Общество 11.11.2017 18:59

Волжанка Светлана Рябова вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года» Студентка Волжского филиала ВолГУ Светлана Рябова стала победительницей регионального и всероссийского этапов Российской национальной премии «Студент года – 2017». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на следующей неделе Светлана отправится на очный финал конкурса в город Симферополь Республики Крым.       Светлана Рябова учится на 4 курсе в Волжском филиале Волгоградского государственного университета на юридическом факультете по направлению «Юриспруденция». Отличница, обладатель стипендий Президента РФ и губернатора Волгоградской области, она является автором публикаций на темы, касающиеся юридических аспектов в предпринимательской деятельности, повышения юридической грамотности среди населения. Светлана – организатор многих проектов, которые успешно реализуются в вузе. Среди...
Прочитана: 2419 раз
Общество 11.11.2017 16:37

На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублей В Волгограде объявлен поиск подрядной организации, готовой за 300 тысяч рублей отремонтировать центральную лестницу здания комитета финансов региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, работы должны быть выполнены в течение 24 дней после подписания контракта. За это время ремонтная бригада обязана разобрать облицовку потолка, снять старые обои, смонтировать подвесные потолки, оштукатурить и покрасить стены, установить на лестнице новые металлические ограждения с поручнями из хвойных пород, заменить светильники и выполнить ряд других работ. Проведение запроса котировок в целях обновления интерьеров здания финкомитета совпало с периодом обсуждения в облдуме проекта очередного «сложного» бюджета Волгоградской области....
Прочитана: 5213 раз
Общество 11.11.2017 15:09 (Обновлено: 11.11.2017 15:19)

Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств региона встретились с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом в день рождения владыки.    Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде. «Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним, — отметил Андрей Бочаров. — Колокол — это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского». 
Прочитана: 3807 раз
Расследования 11.11.2017 13:18 (Обновлено: 11.11.2017 13:20)

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной гибели двоих мужчин на пожаре в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, со слов соседей накануне вечером квартиранты употребляли спиртные напитки и, вероятно, курили в ходе застолья. Специалисты склоняются к версии, что непотушенная сигарета могла стать причиной возгорания. Ранее сообщалось, что двое мужчин 56 и 60 лет погибли минувшей ночью в сгоревшей пристройке к одному из домов на улице Сухумской. По данным следователей, погибшие оказались братьями – уроженцами Октябрьского района. В Волгоград они приехали около двух лет назад, где арендовали дом. По результатам...
Прочитана: 3496 раз
Происшествия 11.11.2017 10:01 (Обновлено: 11.11.2017 10:02)

Неизвестный пешеход погиб на федеральной трассе в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшим вечером на 44/657 километре трассы «Волгоград- Сызрань». Мужчина 45-50 лет переходил дорогу в неположенном месте и был сбит китайским внедорожником “Lifan”. Пострадавший умер на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
Прочитана: 4858 раз
Культура 11.11.2017 08:31

Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителей Фестиваль научного кино открылся в  Волжском политехе показом фильма о космосе «Вселенная Стивена Хокинга». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в зале был аншлаг. Особый интерес привлек телескоп технического вуза: гости могли оценить кратность увеличения оптического прибора, глядя на дальние объекты города. Заместитель директора по внеучебной работе вуза Игорь Пашкевич отметил, что дни научного кино – это логическое продолжение серии мероприятий, которые направлены на популяризацию наук вообще и технических наук в частности. На следующем показе, посвященном изучению бактерий, - отметил он, - можно будет заглянуть и в микроскопы ВПИ.  ...
Прочитана: 2354 раз
Общество 11.11.2017 08:09

Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей Сегодня исполняется 70 лет первому избранному мэру Волгограда Юрию Чехову, сообщает ИА "Высота 102". С этой датой юбиляра поздравляют близкие и друзья, коллеги, партнеры по бизнесу, политики, представители власти, предприниматели, общественные деятели и простые волгоградцы. Вся жизнь Юрия Чехова неразрывно связана с городом-героем. Здесь он провел детство и юность, получил образование и построил блестящую карьеру. По специальности Юрий Чехов инженер-механик. Закончил Волгоградский политехнический институт. Начал трудовой путь на заводе "Баррикады", возглавлял Волгоградское областное автотранспортное предприятие. Кардинальные изменения в жизни будущего мэра произошли в 1988 году после назначения на должность заместителя председателя исполкома Советского райсовета народных депутатов.  ...
Прочитана: 6121 раз
Экономика 11.11.2017 06:53

В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центрВ третьем квартале волгоградских покупателей готового бизнеса больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общепита – на них пришлось 30%, 25% и 17% запросов контактов соответственно. Согласно данным Avito, сообщает ИА «Высота 102», средняя цена готового бизнеса в Волгограде в III квартале составила 2,65 млн рублей – на 3% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 24% больше, чем за аналогичный квартал годом раннее. Самыми дорогими бизнесами в Волгограде оказались сельхозкомпании со средней ценой 13,83 млн рублей, производственные компании - 10,1 млн рублей и строительные компании - 3,66 млн рублей. Больше всего за год подорожали строительные компании...
Прочитана: 8062 раз


12 ноября 15:55
«Ротор-Волгоград» проиграл команде из Тюмени со счетом 2:1Смотреть фотографии
12 ноября 11:28
В селах-погорельцах Волгоградской области после пожаров 2010 года построят три детских садаСмотреть фотографии
12 ноября 10:10
В Волгограде увековечат память заслуженного энергетика и уникального человекаСмотреть фотографии
12 ноября 09:34
В общежитии Волгоградского педуниверситета «в окно» улетят 9 млн рублейСмотреть фотографии
12 ноября 07:22
Для детей Волгоградской области готовят новогодние подарки со вкусом патриотизма
12 ноября 06:50
Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в ВолгоградСмотреть фотографии
11 ноября 20:37
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государстваCмотреть видео
11 ноября 19:40
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистовСмотреть фотографии
11 ноября 18:59
Волжанка Светлана Рябова вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года»Смотреть фотографии
11 ноября 16:37
На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11 ноября 15:09
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 летСмотреть фотографии
11 ноября 13:18
Причиной гибели двоих братьев на пожаре в Волгограде могла стать непотушенная сигарета
11 ноября 10:01
В Волгоградской области пешеход погиб под колесами китайского внедорожника
11 ноября 08:31
Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителейСмотреть фотографии
11 ноября 08:09
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилейСмотреть фотографии
11 ноября 06:53
В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центрСмотреть фотографии
10 ноября 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньше Комментарии4Cмотреть видео
10 ноября 19:37
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда" Комментарии64Cмотреть видео
10 ноября 15:51
На съезд «партии власти» волгоградское реготделение отправит 7 делегатов Комментарии4
10 ноября 15:42
Суд взыскал с организатора концерта звезд эстрады в Волгограде авторское вознаграждение Комментарии2
Спорт
12 ноября 15:55
«Ротор-Волгоград» проиграл команде из Тюмени со счетом 2:1Смотреть фотографии
10 ноября 09:42
Волгоградцы продолжают знакомство с золотым Кубком ЧМ-2018, а в Москве презентовали уникальный футбольный мяч Комментарии4Смотреть фотографии
8 ноября 15:51
«Ротор-Волгоград» дома сыграл вничью с «Динамо» из Санкт-Петербурга Комментарии5
8 ноября 14:13
Массовый спорт ушел из районов Волгограда из-за безденежья Комментарии33Смотреть фотографии
8 ноября 12:10
В Волгограде на новом стадионе презентовали Кубок ЧМ-2018 Комментарии14Смотреть фотографии
8 ноября 09:42
Кубок ЧМ по футболу начал тур по Волгограду с музея в пойме Царицы Комментарии20Смотреть фотографии
7 ноября 20:05
Объявленный в розыск собственник «Красного Октября» хочет возродить большой баскетбол в Волгограде Комментарии13
7 ноября 16:13
Городу-герою хотят «подарить» «Ротор-Волгоград-2» Комментарии12
7 ноября 12:36
За пребыванием в Волгограде Кубка ЧМ-2018 будут следить свыше 50 СМИ Комментарии13Смотреть фотографии
6 ноября 10:10
Два волгоградских кудоиста завоевали “серебро” всероссийских соревнований
4 ноября 15:48
«Ротор-Волгоград» сыграл вничью с ярославским "Шинником"
3 ноября 12:45
Волгоградский статистик одолел «Дракона» в Китае Комментарии9Смотреть фотографии
2 ноября 18:12
Воспитанники волгоградской спортивной школы отличились на шахматном чемпионате ЮФО Комментарии1Смотреть фотографии
31 октября 13:50
На стадионе «Волгоград Арена» заработали «швейные машинки» Комментарии19Смотреть фотографии
31 октября 12:14
«Сады Придонья» поддержали Открытый чемпионат по боевому самбоСмотреть фотографии
29 октября 20:12
Ватерполисты волгоградского "Спартака" пережили поражение и отпраздновали викторию в поединках с командой из ТатарстанаСмотреть фотографии
29 октября 17:51
«Ротор-Волгоград» проиграл астраханскому «Волгарю» со счетом 0:1 и упал на последнее место
28 октября 16:19
В Волгограде впервые прошел Кубок по кикбоксингу памяти погибших сотрудников ФСБCмотреть видео
23 октября 14:48
«Запчасти» к кровле стадиона «Волгоград-Арена» доставляет вертолет Комментарии22Смотреть фотографии
22 октября 08:44
«Золотой тигр» пополнил коллекцию наград силача из Камышина Волгоградской области
21 октября 16:56
Новый тренер клуба «Ротор-Волгоград» адресовал победу легенде волгоградского футбола
21 октября 15:43
"Ротор-Волгоград" победил команду "Томь" со счетом 2:0Смотреть фотографии
21 октября 14:54
Губернатор Волгоградской области приехал на "смотрины" нового тренера клуба "Ротор-Волгоград"Смотреть фотографии
18 октября 15:03
В футбольном клубе "Ротор-Волгоград" - новый тренер Комментарии41Смотреть фотографии
17 октября 19:01
Два футбольных клуба Волгограда подвергнут «зачистке» Комментарии15
17 октября 12:03
Журналистов «отфутболили» с пресс-конференции клуба «Ротор-Волгоград» Комментарии18Смотреть фотографии
17 октября 08:24
Матчи ЧМ-2018 на стадионе «Волгоград-Арена» посмотрят полицейские Комментарии19
16 октября 17:12
Волгоградская делегация полетит на финальную жеребьевку ЧМ-2018 с сувенирами Комментарии14Смотреть фотографии
16 октября 13:04
Ввод в эксплуатацию «Волгоград Арены» федеральный центр будет контролировать в ежедневном режиме Комментарии16Смотреть фотографии
14 октября 19:34
«Спартак-Волгоград» проиграл «OСК» из Будапешта со счетом 7:14
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградцам открыли секрет финансового счастья

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 12 Ноября, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 9..11 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Южный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Ноября, Вс
1 $ 59.2808 руб.
1 € 68.9791 руб.
1 GBP 77.9246 руб.
1 CHF 59.6206 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
     
       

 

Обсуждают в форуме

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Зарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаКомментарии49
Депутаты Волгоградской облдумы запасаются «фронтовыми» посылкамиКомментарии48
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея НавальногоКомментарии47
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в РоссииКомментарии42
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 летКомментарии41
За раскрытие жестокого убийства двух волжанок в Волгоградской области наградили сыщиковКомментарии38
Управление Минюста требует признать волгоградский институт иностранным агентомКомментарии37
В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном видеКомментарии36
Массовый спорт ушел из районов Волгограда из-за безденежьяКомментарии33

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньшеКомментарии4
Просмотров: 28455
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгограда всех возрастов объединила очередь к палатке с Кубком чемпионата мираКомментарии2
Просмотров: 25800
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Просмотров: 22617
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Просмотров: 11182
В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй»Комментарии21
Просмотров: 9485
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
Просмотров: 5982
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
Просмотров: 5417
В Волгограде полицейские отмечают вековой юбилей службыКомментарии15
Просмотров: 4494
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов
Просмотров: 4392
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и РоссииКомментарии3
Просмотров: 3890

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Рекомендации: +92 / 22-
В Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевКомментарии18
Рекомендации: +75 / 2-
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей
Рекомендации: +58 / 13-
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет
Рекомендации: +54 / 5-
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Рекомендации: +52 / 13-
Колокола для собора Александра Невского сделают по древнерусскому «рецепту»Комментарии24
Рекомендации: +51 / 3-
Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежнымКомментарии3
Рекомендации: +47 / 2-
Волгоградский завод буровой техники задолжал Росимуществу миллионыКомментарии19
Рекомендации: +36 / 3-
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов
Рекомендации: +32 / 0-
Депутатов Волгоградской гордумы спросили о горнолыжном курорте
Рекомендации: +31 / 4-