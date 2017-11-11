«Ротор-Волгоград» проиграл команде из Тюмени со счетом 2:1









Матч 23 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России по футболу между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» завершился со счетом 2:1 в пользу сибиряков, передает корр. ИА «Высота 102».













В начале первого тайма инициативу на поле захватили волгоградские футболисты. Это подтвердил гол, забитый в ворота гостей в конце 15 минуты нападающим «Ротор-Волгоград» Иваном Столбовым. Но на 35 минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Тюмени» Иван Чудин. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. В конце игры на 85-й минуте гол в ворота волгоградцев забил нападающий Данил Карпов. Добавочное время ситуацию не изменило. Накал страстей был нешуточным: болельщики волгоградской команды в знак поддержки своих футболистов в конце матча даже сняли с себя всю верхнюю одежду. После окончания поединка к болельщикам для разговора подошел защитник "Ротора" Антон Пискунов. Позже в раздевалку к футболистам волгоградской команды зашел главный тренер Сергей Павлов. Игру своих воспитанников он оценил резко: "На кону был престиж волгоградского футбола, а вы проиграли!".

Отметим, что сегодня домашнюю игру волгоградцев, которая прошла на стадионе «Зенит», вновь посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

















К началу сегодняшней встречи «Ротор-Волгоград» с 20 очками занимал последнюю строчку турнирной таблицы. Команда «Тюмень», имея на своем счету 23 очка, располагалась на 17 строчке рейтинга.



