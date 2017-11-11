В Волгограде фото на память с Кубком ЧМ-2018 сделали более 16 тыс человек









За пять дней пребывания в Волгограде Кубка чемпионата мира по футболу FIFA с ним сфотографировались более 16 тысяч жителей и гостей города-героя. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе тура. В эти выходные главный футбольный трофей был выставлен на публичное экспонирование в ТЦ «КомсоМолл» в Волгограде. До этого Кубок делал остановки в музее «Россия. Моя история», на стадионе «Волгоград Арена», в парке и ФОКах, в Волгоградской государственной академии физической культуры.

Кубок ЧМ по футболу - это главный приз, который вручается победителю мирового первенства, но, находится в распоряжении FIFA. Кубок весом 6,142 кг сделан из чистого золота. Прикасаться к кубку могут только победители чемпионата и главы государств. Оригинал не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны, выигравшая турнир, получает взамен позолоченную копию.

Напомним, официальный маршрут тура Кубка по городам РФ был объявлен на стадионе «Лужники» 6 июля. Продолжительность тура 123 дня, проходит он через 25 городов России. Из Волгограда золотой трофей отправляется в Краснодар. Своё путешествие Кубок завершит в Сочи 26 ноября.



