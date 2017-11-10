В селах-погорельцах Волгоградской области после пожаров 2010 года построят три детских сада

Еще одну попытку исполнить обязательства по строительству социальных объектов в пострадавших от природных пожаров 2010 года населенных пунктах предприняли власти Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ГУК «Управление капитального строительства» заказало работы по строительству детских садов на 40 мест в селе Русская Бундевка Руднянского района с начальной стоимостью контракта в 66,5 миллиона рублей, в селе Веселово Камышинского района – в 64,1 миллиона рублей, на ст. Лапшинская Котовского района – в 62,2 миллиона рублей.Дошкольные учреждения должны быть построены к осени следующего года.Напомним, после пожаров 2010 года в селах, пострадавших от огня, должны были быть построены детские сады, спортклубы, библиотеки и другие объекты. Однако 12 строек были заморожены.В конечном итоге, две стороны отказались от претензий в адрес друг друга. Однако факт остался фактом – социальные объекты так и не появились в реальности. Строительство некоторых из них было заморожено на начальной стадии, а долгие годы простоя сделали невозможным завершение этих строек. Бюджет Волгоградской области периодически нес траты на корректировку проектов, в то же время шли длительные судебные тяжбы с подрядчиками, которые не выполнили свои обязательства. Еще в 2013 году Счетная палата РФ заключила, что средства федеральной субсидии на возведение соцобъектов в размере около 190 миллионов рублей освоены так и не были.По итогам той проверки Счетная палата РФ направила представление тогдашнему губернатору Волгоградской области Сергею Боженову, отчет о выявленных фактах также получили в Минфине РФ и в ФСБ России. Исправлять ошибки бывших руководителей региона пришлось нынешнему губернатору.Справка. Ландшафтные пожары в шести районах Волгоградской области начались 2 сентября 2010 года. Последние очаги были потушены вечером 3 сентября в поселке Рудня. В результате ландшафтных пожаров в регионе погибли семь человек, пострадали 32 человека, сгорело 532 строения, в том числе 489 жилых домов, без жилья остались 502 семьи.