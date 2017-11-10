Для детей Волгоградской области готовят новогодние подарки со вкусом патриотизма

Около 16,5 миллиона рублей планируется потратить из бюджета Волгоградской области на приобретение новогодних подарков для детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, будет закуплено 112184 праздничных наборов весом не менее 460 граммов каждый, в котором карамели должно быть не более 30% от всех конфет. Остальные сладости – это шоколадные кондитерские изделия. К слову, заказчик озвучил и еще одно требование к поставщику услуг - включить в состав новогодних подарков не менее одной конфеты (за исключением карамели) и не менее одного шоколада молочного с желейной начинкой с изображением на этикетке скульптуры "Родина-мать зовет!".







