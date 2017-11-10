«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньше

Смотрите сегодня в программе: Петровский рынок в Советском районе Волгограда прекратит свое существование со следующей недели. Волгоградские полицейские отметили столетие со дня создания в России органов внутренних дел. Молодые угонщики, спасаясь от полиции, покинули машину, не дожидаясь ее остановки.















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