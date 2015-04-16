Новые свойства ŠKODA YETI обеспечат максимальную безопасность

ŠKODA YETI на нашем рынке появился не так давно. В нем есть ряд преимуществ, благодаря которым, он выгодно выделяется на фоне конкурентов. Что в машине появилось нового, и что улучшили производители в модельном ряде, ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст-Октава» - официального дилера компании.

Спокойно управлять машиной даже в сложных погодных условиях позволяет поддержание курсовой устойчивости, установленное в автомобиле. Теперь ему не страшны заносы или гололедица. Автомобиль сразу будет стабилизирован. Система поддержания курсовой устойчивости ограничивает крутящий момент, она наиболее эффективна в случаях, когда уровень сцепления не ниже порогового значения. Таким образом, удастся улучшить управляемость машины и сделать ее «послушной» в наиболее сложных ситуациях. Предотвратить скольжение шин удается за счет антиблокировочной системы тормозов и противодействия пробуксовке колес.













ŠKODA YETI имеет высокий уровень безопасности. В зависимости от комплектации может идти до 9 подушек безопасности. Они расположены не только спереди, но и по бокам.

Также в автомобиле установлены стоп-сигналы. Они начинают мигать, если водитель совершает резкое торможение (при этом скорость должна превышать 60 км/ч). Когда движение начнется вновь, система автоматически отключится. Ее работа предотвращает вероятность столкновения с другой машиной, что особенно актуально для загруженных городских дорог.













Не забыли разработчики и о безопасности детей. Специальная система крепления, разработанная Международной Организацией по Стандартизации (ISOFIX), обеспечивает надежное крепление детских кресел. Это значительно повышает уровень защищенности ребенка.

Жесткая конструкция кузова устойчива к различным типам повреждений. Основная ударная сила приходится на переднюю и заднюю части, которые поглощают энергию столкновения. При этом установленные опоры предотвращают попадание такой волны непосредственно в салон. Особое внимание уделяется и двигателю: при повреждениях он перемещается под днище авто. Если был получен фронтальный удар, то ограничивается действие рулевого колеса.













ŠKODA YETI – это качественная машина, которая одинаково хорошо себя чувствует как при езде по городу, так и на бездорожье. Низкий расход горючего даже в смешанном цикле делает эксплуатацию такого авто весьма экономичной. – это качественная машина, которая одинаково хорошо себя чувствует как при езде по городу, так и на бездорожье.

При обращении в салон официального дилера можно лично оценить преимущества, которые получают клиенты. Так, только сейчас действуют специальные условия на кредитование , максимально выгодные для покупателя. Прочная и устойчивая чешская машина обойдется всего в 11 990 рублей в месяц по ставке 7,5% годовых*.

Так же при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI у официального дилера в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года можно получить комплект, состоящий из 4-х колес в сборе**.

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