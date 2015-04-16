|Экономика
|10.11.2017 15:33
Новые свойства ŠKODA YETI обеспечат максимальную безопасность
ŠKODA YETI на нашем рынке появился не так давно. В нем есть ряд преимуществ, благодаря которым, он выгодно выделяется на фоне конкурентов. Что в машине появилось нового, и что улучшили производители в модельном ряде, ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст-Октава» - официального дилера компании.
Спокойно управлять машиной даже в сложных погодных условиях позволяет поддержание курсовой устойчивости, установленное в автомобиле. Теперь ему не страшны заносы или гололедица. Автомобиль сразу будет стабилизирован. Система поддержания курсовой устойчивости ограничивает крутящий момент, она наиболее эффективна в случаях, когда уровень сцепления не ниже порогового значения. Таким образом, удастся улучшить управляемость машины и сделать ее «послушной» в наиболее сложных ситуациях. Предотвратить скольжение шин удается за счет антиблокировочной системы тормозов и противодействия пробуксовке колес.
ŠKODA YETI имеет высокий уровень безопасности. В зависимости от комплектации может идти до 9 подушек безопасности. Они расположены не только спереди, но и по бокам.
Также в автомобиле установлены стоп-сигналы. Они начинают мигать, если водитель совершает резкое торможение (при этом скорость должна превышать 60 км/ч). Когда движение начнется вновь, система автоматически отключится. Ее работа предотвращает вероятность столкновения с другой машиной, что особенно актуально для загруженных городских дорог.
Не забыли разработчики и о безопасности детей. Специальная система крепления, разработанная Международной Организацией по Стандартизации (ISOFIX), обеспечивает надежное крепление детских кресел. Это значительно повышает уровень защищенности ребенка.
Жесткая конструкция кузова устойчива к различным типам повреждений. Основная ударная сила приходится на переднюю и заднюю части, которые поглощают энергию столкновения. При этом установленные опоры предотвращают попадание такой волны непосредственно в салон. Особое внимание уделяется и двигателю: при повреждениях он перемещается под днище авто. Если был получен фронтальный удар, то ограничивается действие рулевого колеса.
ŠKODA YETI – это качественная машина, которая одинаково хорошо себя чувствует как при езде по городу, так и на бездорожье. Низкий расход горючего даже в смешанном цикле делает эксплуатацию такого авто весьма экономичной.
При обращении в салон официального дилера можно лично оценить преимущества, которые получают клиенты. Так, только сейчас действуют специальные условия на кредитование, максимально выгодные для покупателя. Прочная и устойчивая чешская машина обойдется всего в 11 990 рублей в месяц по ставке 7,5% годовых*.
Так же при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI у официального дилера в период с 01 октября по 31 декабря 2017 года можно получить комплект, состоящий из 4-х колес в сборе**.
Записаться на тест-драйв можно по телефону: +7 (8442) 55-23-55 или оставив заявку на сайте skoda.volga-rast.ru.
*Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ №364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,70% годовых.
Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) по программе «ŠKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever» для приобретения нового автомобиля ŠKODA Octavia, Yeti: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. Минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов или двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев – 14,20% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев – 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца – 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев – 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.03.2016 г. по 30.11.2017г.
Условия предоставления кредита действительны на 01.11.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.
**При покупке нового автомобиля ŠKODA YETI у официального дилера ŠKODA в период с 01.10.2017г. по 31.12.2017г. один комплект зимних колес в сборе входит в стоимость автомобиля. Количество комплектов колес ограничено.
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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на 17:00, начался лишь через 15-20 минут. Основная часть волгоградцев-сторонников Навального тоже опоздала на мероприятие: к месту проведения - Площади металлургов - они подтянулись лишь к 17:30. Среди участников - было немало студентов и даже школьников, встречались и пенсионеры, совсем немного было людей среднего возраста. Многих участников митинга волонтеры Навального снабдили красными шариками, буклетами и наклейками. Между тем, люди мёрзли в ожидании оппозиционера, из толпы раздавались выкрики: "Навальный, терпение кончается, начинай уже, а то свалим!" Вышедший на сцену один из один...
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Единороссы Волгоградской области готовятся к XVII съезду партии, который пройдет 22-23 декабря в Москве. В настоящее время пока неизвестно, кто из волгоградских партийцев удостоится чести поехать в столицу на данное мероприятие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕР», утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на 5 тысяч членов партии. Таким образом, на съезд нужно будет избрать 7 делегатов. 15 ноября в Волгограде пройдет заседание регионального политического совета, на котором будет рассмотрен вопрос о созыве партийной конференции. Тема избрания представителей от реготделения на съезд партии станет одной из обсуждаемых. По словам секретаря регионального...
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|10.11.2017 15:42
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым с организатора концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина - ООО «Акваленд» - взыскано более 142 тыс. рублей в пользу ООО «Российское авторское общество». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2017 году стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого ООО «РАО» предоставило ООО «Акваленд» право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения в ходе концерта эстрадных артистов. Концерт состоялся 7 марта 2017 года в Волгограде. Сумма авторского вознаграждения за концерт по лицензионному договору составила 112,7 тыс. рублей. Однако ООО «Акваленд» не выполнило финансовые обязательства по лицензионному...
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|10.11.2017 15:20
Полмиллиона рублей похитили из сельского бюджета бывший глава Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района и директор муниципального унитарного предприятия «Рахинское». Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. В феврале прошлого года между МУП «Рахинское» и администрацией поселения были заключены пять договоров по снабжению поселения водой и ее отведению. Сумма контрактов составила полмиллиона рублей. В июле 2016, несмотря на то, что работы выполнены не были, они подписал приемные акты. Теперь подельники обвиняются в служебном подлоге и мошенничестве, им грозит тюремный срок.
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|10.11.2017 14:09
«В течение последних семи месяцев популярность уличных акций регионального штаба Навального в Волгограде снижалась». Об этом пишет «Независимая газета». Если на митинге 12 июня было не более 450–500 человек, то в начале октября – около 200 человек. По словам социолога Ольги Устиновой, «Навальный не очень популярный политик в Волгограде». Согласно последним опросам общественного мнения, он имеет рейтинг не более 7%. В итоге большинство жителей города воспринимают Навального как очередного Ельцина, который все продаст Западу и потом уедет из страны. ...
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|10.11.2017 13:49
Фонд микрофинансирования Волгоградской области приступил к выдаче займов предпринимателям в размере до трех миллионов рублей на срок до трех лет с процентной ставкой не более 10% годовых. Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации региона. Общий объем фонда — почти 60 миллионов рублей, из них 48 миллионов привлечены из федерального бюджета. Как заявил председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков, эта микрофинансовая организация стала еще одним институтом развития в поддержку предпринимательства. Средства могут быть направлены на приобретение и текущий ремонт производственных, торговых и офисных помещений, покупку оборудования, предназначенного для производства, торговли или предоставления услуг. По его...
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|10.11.2017 13:38
Крупную партию свежих огурцов из Казахстана в количестве 13 тонн запретили к ввозу в Астраханскую область. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, факт незаконного ввоза подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском был выявлен в пункте приема уведомлений "Караузек" совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. На продукции отсутствовала маркировка, не было и товаросопроводительных документов.
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|Общество
|10.11.2017 13:14 (Обновлено: 10.11.2017 13:17)
По решению Краснооктябрьского районного суда заблокирован доступ на три сайта в Интернете, содержащих информацию о продаже хищных птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в суд с заявлением о запрете размещенной на сайтах информации обратилась прокуратура района. Указывается, что они содержали предложения о продаже беркута, балобана, сапсана, кречета с указанием контактных телефонов продавцов. Названные птицы внесены в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. Во исполнение указанных решений суда органами Роскомнадзора доступ...
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|Общество
|10.11.2017 12:47
Более чем на тысячу выросло количество браков, заключенных в Волгоградской области в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию регионального комитета соцзащиты населения. «Чтобы новая ячейка общества развивалась и крепла, серьёзную работу проводят сотрудники сорока трёх семейно-консультативных пунктов волгоградского региона», - отмечается на сайте профильного комитета и приводится в пример опыт работы Камышинского центра психолого-педагогической помощи населению, где функционирует школа молодой семьи «Счастливы вместе». О количестве разводов, зарегистрированных на территории Волгоградской области за то время, пока увеличивалось количество молодых семей, не сообщается.
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|Экология
|10.11.2017 12:27
Власти Архангельской области посетили в Волгоградской области новые инфраструктурные объекты сферы обращения с отходами - полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в Светлоярском районе и мусоросортировочный комплекс в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Чистый город», интерес к таким объектам сейчас актуален, так как аналогичные комплексы в связи с реализацией новой федеральной реформы должны появиться во всех российских субъектах. Волгоградская область входит в число передовых по обеспеченности такими объектами. Региональным властям еще несколько лет назад удалось привлечь в сферу обращения с отходами инвестора – Группу Компаний «Чистый город», которая сегодня строит объекты за счет собственных средств,...
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|Общество
|10.11.2017 12:26
На площади Павших борцов прошли праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею старейшей правоохранительной структуры нашей страны, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, как сейчас называется этот праздник, в Волгограде начался в полдень с торжественного развода гарнизона. Собравшихся полицейских: патрульных, участковых, следователей, оперуполномоченных, кинологов с профессиональным праздником поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Каждый день, заступая на охрану общественного порядка, вы обеспечиваете безопасность жителей и гостей нашего города, опираясь на свой профессионализм. Я желаю вам благополучно возвращаться домой с каждого дежурства", - сказал глава региона. Теплые...
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|Политика
|10.11.2017 12:07
Около часа назад в аэропорту Волгограда приземлился самолет из Москвы с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на борту. Как сообщает ИА «Высота 102», «разоблачитель» коррупционеров предпочел воспользоваться услугой VIP-зала в волгоградской воздушной гавани. У трапа Навального и его активистов, как приоритетных клиентов, ожидал микроавтобус «Mercedes», который доставил гостей в зал повышенной комфортности, где их встречали местные сторонники. Стоимость этой услуги обошлась борцу с расточительством и роскошью более чем в 5000 рублей, плюс пришлось раскошелиться на энную сумму и сопровождающим его лицам . В Шереметьево, откуда вылетал политик, кстати, расценки выше – 24 тысячи рублей с человека за пользование VIP-залом....
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|Расследования
|10.11.2017 11:20
В Волгограде перед судом предстанут двое местных жителей 20 и 24 лет, которые по заказу за деньги совершили поджог дорогостоящей иномарки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, им грозит до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, обвиняемые по заказу неустановленного лица, пообещавшего им денежное вознаграждение, в мае 2017 года в Дзержинском районе Волгограда совершили поджог иномарки. В результате автомашина сгорела, владельцу причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей. Поджигатели скрылись с места преступления, однако впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из...
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|Здравоохранение
|10.11.2017 11:02
На 4,7 миллиарда рублей планируется увеличить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области в 2018 году и, соответственно, Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Эти данные были озвучены на заседании комитета регионального парламента по охране здоровья, которое прошло накануне под председательством руководителя комитета по охране здоровья волгоградской облдумы Натальи Семеновой. По ее словам, - сообщили ИА «Высота 102» в областном парламенте, - также на 128 миллионов рублей увеличивается финансирование льготного лекарственного обеспечения и закупки диагностического оборудования для первичного звена областного здравоохранения, преимущественно, центральных районных больниц. ...
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|Общество
|10.11.2017 11:00
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму в адрес главы Удмуртской республики Александра Бречалова, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшей в Ижевске трагедией. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, Андрей Бочаров передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомним, подъезд дома в Ижевске обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. Жертвами стали шесть человек среди них - два ребенка, еще трое детей пострадали. Сегодня в Ижевск прибыл глава МЧС Владимир Владимир Пучков. Он заявил, что большая часть...
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