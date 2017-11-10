Фонд микрофинансирования Волгоградской области приступил к выдаче займов предпринимателям в размере до трех миллионов рублей на срок до трех лет с процентной ставкой не более 10% годовых. Об этом ИА «Высота 102» заявили в администрации региона. Общий объем фонда — почти 60 миллионов рублей, из них 48 миллионов привлечены из федерального бюджета. Как заявил председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Александр Сиваков, эта микрофинансовая организация стала еще одним институтом развития в поддержку предпринимательства. Средства могут быть направлены на приобретение и текущий ремонт производственных, торговых и офисных помещений, покупку оборудования, предназначенного для производства, торговли или предоставления услуг. По его...

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