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|10.11.2017 08:28(Обновлено: 10.11.2017 09:51)
В Волжском бассейне по числу затонувших судов лидируют Астраханская и Волгоградская области
Российская газета, 08.11.2017г, в сокращении
В прошлом году в Волгоградской области, которая также находится в зоне ответственности Волжской природоохранной прокуратуры, со дна речного подняли нефтеналивной танкер и затонувший теплоход. В общей сложности на утилизацию потратили более 600 тысяч рублей. Причем эксперты говорят, что это далеко не самая большая цифра. В зависимости от сложности работы и веса судна, подъем и утилизация может стоить несколько миллионов рублей. Например, российская компания, специализирующаяся как раз на такой работе, обещает выполнить технологический демонтаж судна примерно за две тысячи рублей за тонну. При примерном весе баржи 150 тонн только ее утилизация потянет на 300 тысяч рублей. А ее еще нужно поднять из воды и доставить до предприятия, которое займется резкой. Поэтому естественно, что практически всегда добиваться подъема судна приходится через суд.
«По иску Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры на администрацию города Краснослободска судебным решением возложена обязанность организовать подъем трех затонувших судов и вывоз остатков погибших кораблей (дебаркадера, пассажирского теплохода и баржи). Два плавсредства уже подняты и утилизированы», - говорит и. о. Астраханского межрайонного природоохранного прокурора Вячеслав Шелкопляс.
Практически все эксперты единогласно говорят, что проблему подъема и утилизации судов можно решить только сообща, при софинансировании из казны и внебюджетных источников. Поэтому сейчас большую надежду в регионе возлагают на программу "Оздоровление Волги", паспорт которой утвердил федеральный кабмин. Весь проект рассчитан на срок до 2025 года и предполагает комплекс мероприятий для сохранения одной из главных российских рек. В целом бюджет проекта составляет 257 миллиардов рублей. В результате реализации проекта планируется сократить сбросы загрязненных вод в девять раз, ликвидировать наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда и обеспечить сохранение биоразнообразия реки Волги.
Подробно https://rg.ru/2017/11/08/reg-ufo/v-astrahanskoj-oblasti-obnaruzhili-okolo-200-zatonuvshih-sudov.html
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В Волгограде перед судом предстанут двое местных жителей 20 и 24 лет, которые по заказу за деньги совершили поджог дорогостоящей иномарки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, им грозит до 5 лет лишения свободы. По данным следствия, обвиняемые по заказу неустановленного лица, пообещавшего им денежное вознаграждение, в мае 2017 года в Дзержинском районе Волгограда совершили поджог иномарки. В результате автомашина сгорела, владельцу причинен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей. Поджигатели скрылись с места преступления, однако впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Один из...
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В Волжском бассейне по числу затонувших судов лидируют Астраханская и Волгоградская области 8
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В Волжском бассейне по числу затонувших судов лидируют Астраханская и Волгоградская области 8
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