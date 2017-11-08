Сегодня, в день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают своих погибших коллег. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, не только имена, выбитые на мемориале Главного управления, хранят память о геройски сложивших жизни сотрудниках органов внутренних дел. Волгоградцам известны более двух десятков фамилий милиционеров, бесстрашно сражавшихся в боях Великой Отечественной войны и охранявших покой граждан в мирное время, именами которых названы улицы г.Волгограда и области.

Хранит память о подвигах стражей правопорядка и молодое поколение. В Волгограде и Волжском именами сотрудников органов внутренних дел названы три школы. Школьники знают о героических подвигах начальника штаба Виталия Дубины, бойца Олега Скрипки, командира отряда милиции особого назначения Юрия Харламова. В Книгу памяти ГУ МВД России по Волгоградской области навечно внесены фамилии 173 сотрудников правопорядка, погибших при исполнении служебного долга. Фильм, созданный ГУ МВД России по Волгоградской области, - дань памяти и уважения смелым и отважным людям, настоящим героям и истинным патриотам нашей страны.