



Сегодня новым главным врачом Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера сроком на три года назначена Галина Мордвинова. Такое решение принято по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». К своим обязанностям новый руководитель приступит в пятницу, 10 ноября.

Галина Мордвинова на протяжении последних десяти лет работала заместителем главврача в этом же медучреждении. Бывший главврач Константин Карадута написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Перед новым руководителем ставится задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи и в целом эффективности работы диспансера.

Напомним, в 2016 году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 17 главных врачей. Средний возраст назначенных управленцев – 44 года. Облздравом продолжается формирование управленческого резерва из заместителей главных врачей, заведующих отделениями и практикующих врачей.



