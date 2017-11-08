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Происшествия
 08.11.2017 16:06

В Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора России



Сегодня в ходе оперативного совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда, которое проводит в Волгограде замгенпрокурора России Андрей Кикоть, был задержан конкурсный управляющий завода базальтовой теплоизоляции, передает с места событий корр. ИА "Высота 102". Управленца задержал следователь и увел с совещания на допрос. Все это произошло на глазах замгенпрокурора и руководителей всех силовых структур региона после того, как глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев сообщил Андрею Кикотю, что в отношении конкурсного управляющего возбуждено уголовное дело. 
Всего с начала года в Волгоградской области, по данным Волгоградстата, было возбуждено 17 уголовных дел о невыплате зарплат. На совещании, по данным информагентства, приглашены руководители 47 предприятий и организаций, имеющие перед своими работниками долги по зарплате. 

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Смотрите сегодня в программе: конкурсного управляющего волгоградского завода увели на допрос прямо с представительного  совещания по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда в региональной прокуратуре. Местные футболисты увидели спортивную мечту: золотой Кубок чемпионата мира по футболу побывал на стадионе «Волгоград Арена». Житель Михайловки Волгоградской области попался с богатым урожаем конопли: десятки килограммов растительного наркотика готовились к продаже клиентам. Их было 13: в поднятом со дна Волги бронекатере времен Сталинградской битвы могут находиться останки всего экипажа.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и...
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Общество 08.11.2017 17:15

Сегодня, в день памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают своих погибших коллег. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, не только имена, выбитые на мемориале Главного управления, хранят память о геройски сложивших жизни сотрудниках органов внутренних дел. Волгоградцам известны более двух десятков фамилий милиционеров, бесстрашно сражавшихся в боях Великой Отечественной войны и охранявших покой граждан в мирное время, именами которых названы улицы г.Волгограда и области. Хранит память о подвигах стражей правопорядка и молодое поколение. В Волгограде и Волжском именами сотрудников органов внутренних дел названы три школы. Школьники...
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Общество 08.11.2017 16:40

В Волгоградском областном противотуберкулезном диспансере назначен новый главврач Сегодня новым главным врачом Волгоградского областного противотуберкулезного диспансера сроком на три года назначена Галина Мордвинова. Такое решение принято по итогам заседания экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». К своим обязанностям новый руководитель приступит в пятницу, 10 ноября. Галина Мордвинова на протяжении последних десяти лет работала заместителем главврача в этом же медучреждении. Бывший главврач Константин Карадута написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Перед новым руководителем ставится задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи и в целом эффективности работы диспансера. Напомним, в 2016 году...
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Расследования 08.11.2017 16:38

Сегодня в рамках расследования уголовного дела о недобросовестном застройщике многоквартирных домов ЖК "Чайка-2", ЖК "Адмиралтейский", ЖК "Династия" прошли обыски в офисах и по местам жительства руководителей и учредителей фирм застройщика, входящих в группу компаний ОАО "ЗЖБИК" - ООО "СтройСнаб", ООО "Строй-Сити" и ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате проведенных мероприятий изъяты бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования дела. В порядке ст. 91 УПК РФ задержана директор общества с ограниченной ответственностью, отвечающая за строительство жилого дома в Дзержинском районе. Следователи будут ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения в виде...
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Общество 08.11.2017 16:00

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Спорт 08.11.2017 15:51

Ничьей закончился сегодня поединок волгоградских футболистов с соперником из северной столицы в рамках 22-ого тура ФНЛ. Как сообщает ИА «Высота 102», матч проходил на волгоградском стадионе «Зенит». Никому из соперников так и не удалось открыть счет. Напомним, «Динамо» из Санкт-Петербурга занимало 5-ую строчку в турнирной таблице, «Ротор-Волгоград» - последнюю. 
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Общество 08.11.2017 15:48

В Волгограде замгенпрокурора России обсуждает проблемы в сфере оплаты труда В эти минуты в Волгограде заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть проводит оперативное совещание  по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда. Как сообщает ИА "Высота 102", участие в мероприятии принимают губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители всех силовых структур региона. В частности, на совещании рассматривается ситуация с выплатой зарплат на предприятиях, которые испытывают экономические трудности, находятся в состоянии банкротства или уже признаны таковыми. Губернатор Андрей Бочаров выступил с предложением внести ряд изменений в федеральное законодательство: сократить срок проведения процедуры банкротства, чтобы оно не тянулось годами, и пересмотреть очередность выплат, чтобы первыми погашались долги...
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Происшествия 08.11.2017 15:12

Волгоградские мошенники выманили у граждан республики Марий Эл свыше 300 тысяч рублей Супружеская пара из Волгоградской области обвиняется в мошенничестве, совершенном в отношении 13 жителей республики Марий Эл. По данным МВД республики, сообщает ИА «Высота 102», супруги совершали хищения денежных средств со счетов путем рассылок смс-сообщений, при этом, 29-летний обвиняемый на момент совершения преступлений находился в местах лишения свободы. Установлено, что с февраля по июнь 2016 года злоумышленники действовали по следующей схеме: женщина посредством сотовой связи рассылала на различные абонентские номера смс-сообщения, содержащие заведомо ложные сведения о блокировке банковских карт граждан, с указанием номера для информации. Данный абонентский номер находился в пользовании ее супруга. Мужчина, в свою...
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Спорт 08.11.2017 14:13

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Экономика 08.11.2017 13:15

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