Волгоградская гордума решит судьбу пустыря за ТРК «Комсомолл»

Волгоградская гордума рассмотрит вопрос о возможности строительства жилых домов на территории неподалеку от ТРК «Комсомолл» в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», земельный участок площадью 60 гектаров, в настоящее время предназначен для строительства зданий общественно-делового назначения, спортивных сооружений, а также парковых зон. Согласно проекту изменений в Правила землепользования и застройки Волгограда, на этом участке предлагается разрешить возведение только общественно-деловых, а также жилых строений.

В июле текущего года по данному вопросу в администрации Дзержинского района прошли публичные слушания, инициатором которых выступала «Корпорация развития Волгоградской области». Из 77 собравшихся «за» жилую застройку территории проголосовали 49 человек. Среди участников слушаний были и противники проекта, которые мотивировали свою позицию включением данной территории в охранную зону Мамаева кургана, а также наличием там зеленых насаждений. Организаторы слушаний тогда пояснили жителям, что действующее законодательство позволяет застройку данного вида земельных участков. Что касается деревьев и кустарников, то их состояние, как пояснили волгоградцам, оставляет желать лучшего, поскольку здесь нередко бывают пожары и складируется бытовой мусор.



