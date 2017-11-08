В Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцев









К изучению останков краснофлотцев, найденных на поднятом со дна Волги бронекатере, в ближайшее время собираются приступить криминалисты, сообщает ИА «Высота 102». По предварительной информации, число погибших бойцов может достигнуть 13 человек - весь экипаж «БК-31». Как рассказал ИА «Высота 102» член Российского военно - исторического общества Виктор Василевский, на сегодняшний день в носовой части судна обнаружены останки 3-х человек, еще 6 бойцов лежали на корме бронекатера. И, не исключено, что при последующем более тщательном осмотре БК, будут найдены останки других членов экипажа. По словам участников операции по подъему артиллерийского бронекатера, уже сейчас можно восстановить картину героической гибели краснофлотцев. Попав под массированный обстрел, они сражались до последнего. На момент гибели судна в боекомплекте остался всего лишь 1 снаряд - он был обнаружен поисковиками. Многочисленные пробоины на корме закрыты деревянными брусками - «чопиками», рычаги так и застыли в положении «полный вперед», а орудие на танковой башне развернуто в сторону правого берега. Судя по повреждению палубы, роковым для бронекатера стало прямое попадание бомбы. Судно и его экипаж погибли 75 лет назад - 9 октября 1942 года. С тех пор бронекатер лежал на отмели в районе острова Голодный. Смесь из разлившегося топлива и песка буквально окутала корабль, поэтому даже спустя столько лет, многие вещи и оружие времен Сталинградской битвы неплохо сохранились.













Сложная операция по подъему катера, организованная на средства энтузиастов и любителей военной истории, длилась несколько дней и вызвала большой интерес. Бронекатер ждет реставрация, а найденные останки краснофлотцев планируют перезахоронить с военными почестями.













Фото Александра Осипова