Бывший начальник отдела образования администрации Ольховского района Волгоградской области обвиняется в мошенничестве, совершенным с использованием своего служебного положения. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по области, в мае текущего года к обвиняемому обратилась мать 11-классника местной школы с просьбой помочь её сыну получить положительную оценку при сдаче ЕГЭ по физике. Чиновник, зная, что не является членом государственной экзаменационной комиссии, а значит, не имеет реальной возможности повлиять на результаты тестирования, согласился помочь ученику за денежное вознаграждение. Когда родители мальчика перевели на счет сотрудника администрации 40 тысяч рублей, он сообщил им, что школьник во время экзамена должен выйти в туалет, где ему будут переданы правильные ответы на вопросы теста. Однако это обещание выполнено не было. Учащийся получил по результатам экзамена всего 38 баллов. Тогда родители школьника, поняв, что их обманули, обратились в правоохранительные органы. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили в том числе результаты проверки, проведенной прокуратурой Ольховского района. На стадии расследования экс-чиновник полностью признал свою вину в содеянном.



