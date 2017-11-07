В ГУ МВД России по Волгоградской области поощрили полицейских, раскрывших двойное убийство в Волжском и задержавших злоумышленника. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко вручил денежные премии оперативным сотрудникам управления уголовного розыска главка, сыщикам управления МВД России по Волжскому и экспертам-криминалистам, раскрывшим особо тяжкое преступление и задержавших подозреваемого в убийстве двоих жительниц Волжского.

Напомним, 13 октября в Волжском пропали две девушки – Дарья Лабутина и Ольга Шапошникова. По подозрению в их убийстве был объявлен в розыск 31-летний ранее судимый Александр Масленников. Он был задержан в Подмосковье, в сопровождении бойцов спецподразделения был доставлен в Волжский 28 октября. Как выяснилось, преступник жестоко расправился со своими жертвами, а их останки закопал в лесополосе. За информацию, которая бы помогла в поиске преступника, мэр Волжского Игорь Воронин объявил вознаграждение в размере 700 тысяч рублей. Но, так как заслуга в поиске убийцы принадлежала полицейским, денежный приз никто не получил. Однако начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко ранее пообещал наградить отличившихся сотрудников по линии ведомства.