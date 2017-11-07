Президент РФ поздравил ровесника революции из Волжского





Сегодня, 7 ноября, волжанину Михаилу Степановичу Безбородову исполнилось 100 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, юбиляру вручили приветственный адрес от президента РФ и подарок от администрации Волжского.

Михаил Степанович Безбородов родился 7 ноября 1917 года в селе Максимовка Оренбургской области. Самым главным этапом своей жизни юбиляр считает период военной службы. Весной 1939 года он был зачислен курсантом в Полтавское автотракторное училище. После окончания училища молодого лейтенанта направили в район Калуги, где он в качестве командира танкового взвода участвовал в боях по освобождению города. Победу Михаил Степанович встретил в Чехословакии в должности капитана, а уже в июне его направили на Дальний Восток, где велись бои против японской армии. Последним местом службы Михаила Безбородова стала воинская часть 73420, расположенная на о. Зеленый города Волжского. Несколько лет он был командиром учебного батальона, а после увольнения в запас стал военруком школы № 17 и школы № 13. Свой вековой юбилей Михаил Степанович празднует в семейном кругу и в окружении друзей и коллег.







