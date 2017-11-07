









Поток воды, текущей из лопнувшего водопровода, затопил полкилометра подъездных дорог и принес грязную жижу во дворы десятка домов в Кировском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Накануне вечером перед домом №20 по улице 64-й Армии не выдержала напора труба с холодной водой. И вместо того, чтобы прийти в квартиры жителей пятиэтажки, питьевая вода разлилась по окрестностям. Коммунальная "река", которая несется по дорогам, стала неприятным сюрпризом и для посетителей приемной депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова, которая находится в нескольких десятках метров от эпицентра аварии.

"Вчера где-то в одиннадцать вечера трубу прорвало. У нас напор упал, - рассказывает пенсионерка Лидия Ивановна Голованова, проживающая на втором этаже дома №20. - У соседей она вообще пропала, они ко мне воду запасать приходили. А в час ночи полностью все отключили".

Сегодня водой снабжалась лишь поликлиника №5. Она расположена на первом этаже пятиэтажки. Возникли проблемы с водоснабжением и у жителей окрестных домов. "Вода идет, но напора никакого, даже водонагреватель не включается", - говорит жительница соседнего дома Татьяна Попова.

А этим утром еще один искусственный "источник" появился у самого порога депутатской приемной. Там лопнула труба с горячей водой. К моменту прибытия на улицу 64-ой Армии журналистов "Высоты 102" ликвидацией этого прорыва уже занимались рабочие. Мастер участка из компании "Концессии теплоснабжения" Николай Хохлов пообещал управиться с ремонтом за 2-3 часа.

А вот устранять первую аварию явно никто не спешил. Техника и рабочие появились там лишь около 14:00. Ремонтники заверили, что восстановят водоснабжение уже сегодня.















