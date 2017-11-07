Жителей аварийных бараков в Краснослободске Волгоградской области спустя месяц после фальш-новоселья пустили в дома

Жителям аварийных бараков по ул. Лизы Чайкиной в Краснослободске сегодня разрешили переехать в новые квартиры. Как рассказали ИА «Высота 102» жильцы старых домов, люди собирались переехать в минувшие выходные, однако подъезды домов оказались закрытыми. «Сегодня нам, наконец-то, разрешили заехать в новые квартиры, - рассказали жильцы. – Но мы до сих пор не можем поверить в это счастье!».

Напомним, еще 9 октября при участии заместителя губернатора Волгоградской области Валентины Гречины в новом микрорайоне, построенным для переселенцев из аварийного жилья, состоялась торжественная церемония вручения ключей новоселам. Перед фондом ЖКХ региональные власти отчитались о переезде почти 500 человек из 17 аварийных домов. Однако, как выяснилось, новоселье оказалось мнимым – людей в новые дома так и не пустили. Позднее чиновники администрации Волгоградской области объяснили это необходимость проведения работ по укреплению балконов «в связи с пожеланиями жителей». По другой версии, не были заключены договоры на обеспечение домов и квартир теплом, светом и водой. Настоящее новоселье люди справили лишь спустя месяц после церемонии.



