



Бывшие жильцы снесенного после взрыва газа дома №60 по проспекту Университетскому обратились в редакцию «Высоты 102» с просьбой разобраться в одной нестандартной ситуации. Пострадавшие предоставили видеозапись с праздничного концерта Советского райкома КПРФ, на котором награду за активную помощь им получил некий Владислав Пушкин.

Бывшие жители теперь уже и бывшего дома с недоумением заявили, что ни господина Пушкина, ни райком КПРФ во главе с коммунистом Андреем Анненко они ни разу не видели. Быть может, они помогали инкогнито? Тогда почему только сейчас решили выйти из тени? И причем тут зимние шапки?.. Подробности – в сюжете «Высоты 102».