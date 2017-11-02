Полторы сотни литров дизельного топлива украли у дальнобойщика из Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ЧП случилось в Новоаннинском районе накануне. Водителя, остановившегося на ночлег в придорожном отеле, в три часа ночи разбудил крик. Его поднял хозяин гостиницы, который заметил, как три человека сливают горючее из грузовика его постояльца. Злоумышленники поняли, что их засекли, но тем не менее продолжили свое дело, а затем уехали на своей ГАЗели.

Приехавшему на место происшествия наряду полиции хозяин гостиницы и назвал марку машины и описал приметы воров. В скором времени двоих любителей чужого горючего задержали сотрудники ГАИ. Как выяснилось, кражу совершили безработные местные жители 32 и 34 лет. У них изъяли все емкости с похищенным топливом. Задержанные сознались в совершенном преступлении. Третьему участнику преступления удалось скрыться, сейчас его разыскивают правоохранители.