На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), впервые состоялась встреча молодых специалистов ВТЗ и «Газпрома».

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, визит делегации на ВТЗ прошел в рамках Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Газпрома» «Актуальные направления развития газовой отрасли России».

Гости посетили трубоэлектросварочный цех по производству труб большого диаметра, которые используются при строительстве магистральных нефте- и газопроводов, в жилищно-коммунальном и сельском хозяйствах, тепло- и атомной энергетиках. Не менее интересной была экскурсия по «горячему» трубопрокатному цеху №3, выпускающему трубы для нефтегазодобывающей промышленности, в том числе с резьбовыми соединениями TMK UP.

Запоминающимся событием стал и прошедший в формате «круглого стола» диалог между молодыми профессионалами двух крупнейших российских компаний. Участники обсудили актуальные темы производства и эксплуатации трубной продукции, экологии и природопользования, обеспечения охраны труда и промышленной безопасности, поделились опытом участия в реализации социальных проектов.

«Это удачный пример обмена опытом, знаниями между молодыми специалистами ВТЗ и «Газпрома». Он особенно важен, так как идет диалог не просто между производителем и заказчиком, но между партнёрами, нацеленными на общий результат», — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.